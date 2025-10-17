Τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας: Δύο νεκροί μετά από καραμπόλα στα διόδια Αφιδνών
Η καραμπόλα σημειώθηκε στον παράδρομο της εθνικής
Τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι.
To τροχαίο δυστύχημα έγινε κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο μετά από καραμπόλα στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες.
Η τροχαία έχει, μάλιστα, διακόψει την κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής.
- Αμερικάνικος Βούβαλος: Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του David Mamet, στο θέατρο Σημείο
- Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
- Βραζιλία: Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού
- Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
- Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»
- Και διακοπές και τρέξιμο: Είναι το running vacations το νέο trend;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις