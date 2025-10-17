Τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι.

To τροχαίο δυστύχημα έγινε κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο μετά από καραμπόλα στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες.

Η τροχαία έχει, μάλιστα, διακόψει την κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής.