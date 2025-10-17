Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Κιάτο, στην περιοχή Αρκούδα, το μεσημέρι της Παρασκευής στις 12:00, όταν Ι.Χ αυτοκίνητο που επέβαιναν τρία άτομα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με φορτηγό.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, αμέσως μετά το τροχαίο, πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες του Ι.Χ.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Η τροχαία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.