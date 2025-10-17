Συγκλονίζουν οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν με απίστευτη σφοδρότητα με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου σοκάρουν



Τροχαίο στις Αφίδνες: Σφοδρότατη σύγκρουση – Το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα

Η φονική σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα άτομο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της σύγκρουσης είναι ότι καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων.

Το οδόστρωμα γέμισε συντρίμμια από τα αυτοκίνητα ενώ το ένα από αυτά μετατράπηκε σε άμορφη μάζα.

Στο σημείο παραμένουν κομμάτια των οχημάτων, ενώ προσωπικό της Περιφέρειας έχει ρίξει μεγάλο ποσότητα από πριονίδι στο οδόστρωμα, καθώς κατά τη σύγκρουση είχαν απελευθερωθεί λάδια.

Οι εικόνες σοκάρουν:

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με δεκαπέντε πυροσβέστες, που επιχείρησαν για αρκετή ώρα στον απεγκλωβισμό των θυμάτων.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν 2 άτομα και 3 ακόμα #απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, συνεπεία τροχαίου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στις Αφίδνες Αττικής. Επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 17, 2025

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ η κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής οδού διακόπηκε για αρκετή ώρα. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις εννέα το πρωί.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.