Τραγικό θάνατο βρήκε τη νύχτα οδηγός μοτοσικλέτας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όταν η μηχανή του ενεπλάκη σε τροχαίο με φορτηγό (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Ο οδηγός της μηχανής ανασύρθηκε απανθρακωμένος κάτω από την καρότσα του φορτηγού

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 03:00 σήμερα Παρασκευή στο 35ο χιλιόμετρο, στη Νέα Πέραμο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο, ούτε η ηλικία του άτυχου οδηγού.

Πληροφορίες αναφέρουν μόνο ότι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη νεκρός.

Δεν αναγνωριζόταν

Δύναμη της Πυροσβεστικής, ωστόσο, η οποία αποτελείτο από 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα, κλήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς που προκλήθηκε στην καρότσα του φορτηγού και σε υπαίθριο χώρο με ξερά χόρτα.

Σορός αγνώστων στοιχείων #ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 35ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μεγάλο Πεύκο στην Αττική. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 17, 2025

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες ανέσυραν κάτω από την καρότσα του φορτηγού απανθρακωμένο τον οδηγό της μηχανής.

Η κατάστασή του, μάλιστα, ήταν τέτοια που δεν κατέστη δυνατόν να αναγνωριστεί ούτε το φύλο του.