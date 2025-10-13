Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Δράμα, έπειτα από τον θάνατο ενός 14χρονου παιδιού που έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στον Βώλακα, το απόγευμα της Κυριακής (12/10).

Όλα συνέβησαν, όταν 4 ανήλικα αγόρια, ηλικίας 13 έως 15 ετών, αποφάσισαν να κάνουν βόλτα με ένα αγροτικό όχημα.

Κάποια στιγμή, άρχισαν να κινούνται στα ορεινά του Βώλακα. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο 14χρονος οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους.

«Ήταν ένα ζωηρό παιδί, αλλά ταυτόχρονα και προκομένο»

Στο Star μίλησε σήμερα ο πατέρας του 14χρονου οδηγού που σκοτώθηκε. «Δεν ήταν δικό μου το αυτοκίνητο, το παιδί είχε οδηγήσει ξανά. Το παιδί μου πήγαινε δευτέρα γυμνασίου.Ήταν ένα ζωηρό παιδί, αλλά ταυτόχρονα και προκομένο, ότι μπορείς να φανταστείς έπιανε το χέρι του».

Όπως λέει ο πατέρας του 14χρονου τον είχε δει στις 12:00 το μεσημέρι της μοιραίας ημέρας. «Δεν μου είπε ότι θα πάρει το αυτοκίνητο για να πάνε βόλτα. Χαιρετηθήκαμε στον δρόμο και μου είπε “μπαμπά, άντε γεια σου”. Μετα πόδια ήταν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα 4 αγόρια ήταν φίλοι από μικροί. «Δεν ξέρω τι συνέβη, δεν μπορώ να απαντήσω. Αύριο θα γίνει η κηδεία του παιδιού μου».

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος που οδηγούσε ο 14χρονος που σκοτώθηκε συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.