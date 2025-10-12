Δράμα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 14χρονος – Οδηγούσε μαζί με άλλους 3 ανήλικους
Το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.
- Απίστευτο περιστατικό στο Βατικανό - Νεαρός ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου
- Δράμα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 14χρονος – Οδηγούσε μαζί με άλλους 3 ανήλικους
- Συνελήφθη ο τσαντάκιας με τη μηχανή σε Νίκαια και Κορυδαλλό – Πώς προσέγγιζε και τραυμάτιζε τις γυναίκες θύματα
- Φάρσαλα: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας σε εκκοκκιστήριο – Ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο
Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, στο χωριό Βώλακα στη Δράμα.
Τέσσερα ανήλικα αγόρια, κάτοικοι της περιοχής, 13, 14 και 15 ετών οδηγούσαν στους δρόμους του χωριού, αγροτικό όχημα.
Ντελαπάρισε το όχημα
Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισαν να κινούνται στα ορεινά του Βώλακα.
Το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.
Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.
- Δανία – Ελλάδα: Ο Ιωαννίδης «αγγίζει» το γκολ, αλλά κάνει κακό κοντρόλ (vid)
- Amol Kohli: Στα 15 του σέρβιρε τραπέζια σε αλυσίδα εστιατορίων – 22 χρόνια μετά έγινε ο ιδιοκτήτης της
- Δανία – Ελλάδα: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Εθνικής στο ξεκίνημα (vids)
- Πότε θα καταβληθεί το επίδομα των 250 ευρώ
- Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»
- Συναγερμός στο Λιμενικό: Έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που έπεσε στη θάλασσα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις