Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βώλακα Δράμας από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή, όταν τέσσερις ανήλικοι –ηλικίας 13 έως 15 ετών– αποφάσισαν να κάνουν βόλτα με ένα αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες , υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ντελαπάρισε σε δρόμο του χωριού. Από τη σφοδρή ανατροπή έχασε τη ζωή του ο 14χρονος οδηγός, ενώ ένα ακόμη παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα πόδια και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Οι άλλοι δύο ανήλικοι που βρίσκοναν στο όχημα, είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο ανήκει στον πατέρα του 14χρονου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.