Δράμα: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με θύμα έναν 14χρονο
Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στη Δράμα μετά από τροχαίο δυστύχημα με ανήλικους το μεσημέρι της Κυριακής
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βώλακα Δράμας από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή, όταν τέσσερις ανήλικοι –ηλικίας 13 έως 15 ετών– αποφάσισαν να κάνουν βόλτα με ένα αγροτικό όχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες , υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ντελαπάρισε σε δρόμο του χωριού. Από τη σφοδρή ανατροπή έχασε τη ζωή του ο 14χρονος οδηγός, ενώ ένα ακόμη παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα πόδια και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.
Οι άλλοι δύο ανήλικοι που βρίσκοναν στο όχημα, είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο ανήκει στον πατέρα του 14χρονου.
Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.
- Πινέδα: «Δεν είμαι στην καλύτερη κατάσταση»
- Απεργία: Στους δρόμους αύριο Τρίτη οι εργαζόμενοι για το 13ωρο – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
- Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη
- October Specials: Δεν τα χάνεις!
- Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
- Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις