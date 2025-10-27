Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε το βράδυ χθες Κυριακή 23χρονος μοτοσικλετιστής στη Θεσσαλονίκη (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Η μηχανή του 23χρονου διανομέα συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου

Ο νεαρός οδηγός κινούνταν με τη μηχανή του στη Λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με φορτηγό.

Διαπίστωσαν… τον θάνατο

Διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν με ασθενοφόρο τον 23χρονο στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το thestival.gr, ο άτυχος νεαρός εργαζόταν ως διανομέας.