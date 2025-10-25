Χανιά: Θανατηφόρο τροχαίο στο Καστέλι – Νεκρός 29χρονος
Μηχανή εξετράπη της πορείας της, για λόγους που διερευνώνται από τις Αρχές, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα
Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 29χρονος δικυκλιστής σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε κοντά στο λιμάνι της Κισάμου στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες η μηχανή εξετράπη της πορείας της, για λόγους που διερευνώνται από τις Αρχές, με αποτέλεσμα ο Κισαμίτης οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.
Προανάκριση από την Τροχαία
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να διαπιστώνουν επι τόπου τον θάνατο του 29χρονου.
Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.
