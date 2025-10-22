Έκκληση για μάρτυρες στο θανατηφόρο τροχαίο στη Λαυρίου απευθύνει η οικογένεια του θύματος

Η οικογένεια του 45χρονου μοτοσυκλετιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο τα ξημερώματα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Λαυρίου, απευθύνει έκκληση σε πολίτες που ενδέχεται να έχουν δει ή γνωρίζουν κάτι για το δυστύχημα να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6942058784 ή με την Τροχαία Κερατέας.

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 45χρονος κινούμενος στη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Λαύριο, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η έκκληση της οικογένειας

«Η οικογένεια του 45χρονου Μάριου, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, που έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 περί ώρα 02:20 π.μ., στο Θορικό του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της λεωφόρου Λαυρίου με την παλαιά λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Λαύριο, όταν η μοτοσυκλέτα του εξετράπη της πορείας της, απευθύνει έκκληση σε όσους γνωρίζουν οποιαδήποτε πληροφορία για τις συνθήκες του ατυχήματος να έρθουν σε επαφή μαζί τους στο τηλέφωνο 6942058784 ή με την Τροχαία Κερατέας ή με οποιαδήποτε άλλη αστυνομική αρχή, ώστε να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια υπό τα οποία συνέβη το τραγικό περιστατικό».