Έκκληση για μάρτυρες στο θανατηφόρο τροχαίο στη Λαυρίου απευθύνει η οικογένεια του θύματος
Η οικογένεια του 45χρονου μοτοσυκλετιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Λαυρίου, αναζητά πληροφορίες για το δυστύχημα
- Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»
- Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών
- Έκκληση για μάρτυρες στο θανατηφόρο τροχαίο στη Λαυρίου απευθύνει η οικογένεια του θύματος
- Η Ουκρανία έδωσε εγγυήσεις ασφαλείας στη Ρωσία για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Η οικογένεια του 45χρονου μοτοσυκλετιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο τα ξημερώματα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Λαυρίου, απευθύνει έκκληση σε πολίτες που ενδέχεται να έχουν δει ή γνωρίζουν κάτι για το δυστύχημα να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6942058784 ή με την Τροχαία Κερατέας.
Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 45χρονος κινούμενος στη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Λαύριο, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.
Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε τραυματίστηκε θανάσιμα.
Η έκκληση της οικογένειας
«Η οικογένεια του 45χρονου Μάριου, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, που έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 περί ώρα 02:20 π.μ., στο Θορικό του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της λεωφόρου Λαυρίου με την παλαιά λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Λαύριο, όταν η μοτοσυκλέτα του εξετράπη της πορείας της, απευθύνει έκκληση σε όσους γνωρίζουν οποιαδήποτε πληροφορία για τις συνθήκες του ατυχήματος να έρθουν σε επαφή μαζί τους στο τηλέφωνο 6942058784 ή με την Τροχαία Κερατέας ή με οποιαδήποτε άλλη αστυνομική αρχή, ώστε να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια υπό τα οποία συνέβη το τραγικό περιστατικό».
- Λευκός Οίκος: Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη ασφαλείας – Τι λέει η Secret Service
- Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis απόψε στα «MEGA Γεγονότα»
- Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του και εξαφανίστηκε
- Διονύσης Σαββόπουλος: Κλασική μουσική σε ταβέρνα
- Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου
- Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις