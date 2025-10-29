Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

Ένα χρόνο μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Κίο που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία στην Αργολίδα με θύμα την 37χρονη Νάντια Κυριακού, μητέρα δύο παιδιών, το δικαστήριο επέβαλε βαριές ποινές στους δύο κατηγορούμενους.

Συγκεκριμένα ο οδηγός του αυτοκινήτου καταδικάστηκε σε 18 χρόνια κάθειρξης, ενώ ο συνοδηγός του, που κρίθηκε ένοχος ως συνεργός, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια.

Συνεργός ο συνοδηγός

Μάλιστα η καταδικαστική απόφαση για τον συνοδηγό και η βαριά ποινή που του επιβλήθηκε χαρακτηρίζεται από νομικούς κύκλους ως μοναδική στα ελληνικά χρονικά.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν αμείλικτη, καθώς απέρριψε κατηγορηματικά τα ελαφρυντικά, όπως αυτό του καθαρού ποινικού μητρώου, που προσπάθησαν να προβάλουν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ποινή του συνοδηγού ήταν ακόμη και αυστηρότερη από την πρόταση της Εισαγγελέα, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των πράξεών τους.

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε στις 11 Οκτωβρίου 2024, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί Ρομά έτρεχε με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 170 χιλιομέτρων στην παραλιακή οδό Νέας Κίου-Ναυπλίου, και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο της 37χρονης Νάντιας, στερώντας τη ζωή από τη μητέρα δύο παιδιών.

Συγκλονισμένος ο πατέρας της Νάντιας

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο πατέρας της Νάντιας συγκλόνισε μιλώντας κλαίγοντας στους δημοσιογράφους,

Σοκάρει το βίντεο με τη σύγκρουση

Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για ένα έγκλημα που σημειώθηκε επειδή οι αρμόδιοι αδιαφορούν, καθώς παρά τις καταγγελίες τους, τίποτα δεν άλλαξε το τελευταίο διάστημα. Όπως λένε, οι κόντρες στην παραλιακή συνεχίζονταν ακόμα και μέρα μεσημέρι.

Το αυτοκίνητο που προκάλεσε το δυστύχημα έκανε κόντρες εκείνο το πρωινό στην παραλιακή, σύμφωνα με όσα λένε άνθρωποι που διαμένουν στην περιοχή. Μέσα σε αυτό βρίσκονταν δύο άτομα που τραυματίστηκαν, για τα οποία έχουν γίνει καταγγελίες στις Αρχές το προηγούμενο διάστημα, για συμμετοχή σε παράνομους αγώνες ταχύτητας.

Το αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα έχει καταγραφεί στο βίντεο να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει προσπέραση, όταν ο οδηγός ξαφνικά πατάει φρένο, αλλά είναι αδύνατον να διατηρήσει τον έλεγχο, οπότε και καρφώνεται στο αυτοκίνητο της άτυχης μητέρας.