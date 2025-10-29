Απίστευτο τροχαίο στη Βάρη: Παρκαρισμένο ΙΧ «βυθίστηκε» από τα χώματα φορτηγού

Ένα τροχαίο που θύμισε σενάριο ταινίας δράσης σημειώθηκε στη λεωφόρο Ευελπίδων στη Βάρη, το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου.

Υπό αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες μια νταλίκα που μετέφερε σακιά με χώμα ανετράπη, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο επί της λεωφόρου Ευελπίδων.

Ο οδηγός του φορτηγού εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά του και απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες και αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.

Από καθαρή τύχη, στο αυτοκίνητο που καταπλακώθηκε από τα χώματα δεν επέβαινε άνθρωπος εκείνη την ώρα.

