Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λόγω τροχαίου στο ύψος του κόμβου Κηφισίας.

Οι καθυστερήσεις είναι πολύ μεγάλες στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με τα αυτοκίνητα να παραμένουν ακινητοποιημένα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στον Κηφισό και στα δυο ρεύματα.

Στην Αττική Οδό

Για αρκετή ώρα η διέλευση των οχημάτων από το σημείο όπου και σημειώθηκε το τροχαίο διεξάγεται με δυσκολία προκαλώντας έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Σύμφωνα με την Αττική Οδό, η αριστερή λωρίδα είναι κλειστή και σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Τροχαίο ατύχημα στο ύψος του κόμβου Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αριστερή λωρίδα κλειστή.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/zahXtQKyTa — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 29, 2025

Κίνηση στον Κηφισό

Στο «κόκκινο» είναι και ο Κηφισός και στα δυο ρεύματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Περιφερειακή Υμηττού από τον κόμβο της Αγ. Παρασκευής έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα παρατηρούνται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στο τμήμα της Κατεχάκη από Μεσογείων έως Κηφισίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδηττού, στο ρεύμα προς Σύνταγμα της Βασιλίσσης Σοφίας και στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η εικόνα της κίνησης λίγο μετά τις 8:30 το πρωί…