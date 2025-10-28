Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό
Ατύχημα με εμπλεκόμενα 4 οχήματα σημειώθηκε στον Κηφισό
Τέσσερα οχήματα ενεπλάκησαν σε ατύχημα στον Κηφισό, το μεσημέρι της Τρίτης 28 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις.
Δεν είναι ξεκάθαρο αν υπήρξαν τραυματίες.
Το ατύχημα στον Κηφισό
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες που οδήγησαν στο τροχαίο. Στο σημείο έσπευσαν γερανοί για την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.
Η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού παρουσίασε αυξημένη κίνηση αμέσως μετά το συμβάν, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η κατάσταση ομαλοποιήθηκε.
