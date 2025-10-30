Τι επιτρέπεται και τι όχι για τη χρήση navigation στο αυτοκίνητο – Πώς θα γλιτώσετε το πρόστιμο

Μια συνήθεια που έχει κυριολεκτικά μπει στην καθημερινότητα των οδηγών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, είναι η χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών με χάρτες πλοήγησης.

Η χρήση του δημοφιλούς Google Maps στο αυτοκίνητο, ωστόσο έχει και αυστηρούς περιορισμούς. Διαφορετικά σε περίπτωση ελέγχου από τους αστυνομικούς της Τροχαίας ο οδηγός είναι αντιμέτωπος με τσουχτερά πρόστιμα.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης απαγορεύεται ρητά από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών τηλεπικοινωνίας, όπως φορητών ηλεκτρονικών συσκευών με τη μορφή ρολογιού χειρός, επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση ή για λειτουργία εφαρμογών πλοήγησης ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας» αναφέρει το άρθρο 17 του Κ.Ο.Κ.

Τι ισχύει όμως για τη χρήση του Google Maps;

Όπως αναφέρει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, η πλοήγηση σε εφαρμογή χαρτών επιτρέπεται μόνο εφόσον η συσκευή είναι στερεωμένη σε βάση και χωρίς χειρισμούς.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση κινητού εν κινήσει, ακόμη και σε φανάρι, τιμωρείται με βαριά πρόστιμα και στέρηση άδειας.

Τι θα πρέπει να κάνετε για να γλιτώσετε την κλήση

Αν δεν θέλετε να συμπληρώσει τα στοιχεία σας ο τροχονόμος, τότε θα πρέπει να τοποθετήσετε σε κάποια βάση το τηλέφωνό σας. Επίσης, θα πρέπει να αποφύγετε τυχόν χειρισμούς κατά την οδήγηση.

Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητού/πλοήγησης ακόμα και αν το όχημα είναι σταθμευμένο προσωρινά. Αντίθετα, επιτρέπεται μόνο όταν το όχημα είναι σταθμευμένο νόμιμα, η μηχανή είναι σβηστή και ο οδηγός δεν έχει τον έλεγχο της οδήγησης.

Ειδικότερα, απαγορεύεται:

• Κράτημα κινητού τηλεφώνου ή άλλης φορητής συσκευής εν κινήσει ή σε προσωρινή στάση (π.χ. φανάρι/μποτιλιάρισμα).

• Χρήση κινητού για: Αποστολή/ανάγνωση SMS, επεξεργασία εφαρμογών, βίντεο, παιχνίδια. Χειρισμούς στην οθόνη (scroll, πληκτρολόγηση κλπ.), ακόμη και αν η συσκευή είναι στη βάση.

• Χρήση ενσύρματων ακουστικών ή smartwatch για επικοινωνία ή χειρισμούς.