Αυστηρές ποινές για όσους πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Να αφήσει στο… παρελθόν την κακιά συνήθεια της απόρριψης αντικειμένων και σκουπιδιών από τα παράθυρα των αυτοκινήτων στο δρόμο επιχειρεί ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Έτσι ο νέος ΚΟΚ φέρνει αυστηρότερες ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής και οδικής συμπεριφοράς των οδηγών, βάζοντας τέλος στην κακή συνήθεια να πετιούνται από το παράθυρο ποτήρια καφέ, πλαστικά μπουκάλια, συσκευασίες ή άλλα αντικείμενα που ρυπαίνουν τους δρόμους και το φυσικό περιβάλλον.

Επικίνδυνη και αντικοινωνική συμπεριφορά

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η ρίψη απορριμμάτων από όχημα εν κινήσει χαρακτηρίζεται πλέον ως επικίνδυνη και αντικοινωνική οδηγική συμπεριφορά, καθώς μπορεί να:

• προκαλέσει απόσπαση προσοχής άλλων οδηγών,

• οδηγήσει σε ολισθηρότητα ή φραγή του οδοστρώματος,

• επιβαρύνει το οδικό περιβάλλον και τους χώρους πρασίνου,

• εκθέσει σε κίνδυνο δικυκλιστές και ποδηλάτες, αν το αντικείμενο καταλήξει στην πορεία τους.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ – Οι ποινές

Πλέον οι ποινές για όσους συνεχίζουν την κακιά συνήθεια να πετούν σκουπίδια στο δρόμο ενώ οδηγούν δεν περιορίζονται μόνο στο χρηματικό πρόστιμο.

Ειδικότερα, για τη ρίψη οποιουδήποτε αντικειμένου από όχημα (π.χ. ποτήρι καφέ, μπουκάλι, χαρτί, τσιγάρο κ.λπ.), ο νέος ΚΟΚ προβλέπει:

• Πρόστιμο έως 300 ευρώ

• Καταχώριση βαθμών στο point system

• Πιθανή αφαίρεση άδειας οδήγησης έως 30 ημέρες σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης

• Καταγραφή της παράβασης στο ηλεκτρονικό προφίλ του οδηγού, με δυνατότητα διπλασιασμού της ποινής σε περίπτωση υποτροπής

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί της Τροχαίας έχουν πλέον εντολή να βεβαιώνουν την παράβαση χωρίς προειδοποίηση, ακόμη κι αν το όχημα είναι σταματημένο σε φανάρι ή στάση.

Γιατί θεωρείται επικίνδυνο – Δεν είναι απλώς «μια μικρή κίνηση»

Ο νέος κανονισμός δεν αντιμετωπίζει τη ρίψη απορριμμάτων μόνο ως περιβαλλοντική ρύπανση, αλλά και ως ζήτημα οδικής ασφάλειας. Ένα πλαστικό ποτήρι που εκσφενδονίζεται στο οδόστρωμα μπορεί:

• να κολλήσει σε τροχό μοτοσικλέτας,

• να αποσπάσει την προσοχή οδηγού που ακολουθεί,

• να προκαλέσει απότομη αλλαγή πορείας με κίνδυνο σύγκρουσης.