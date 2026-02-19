Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο

Ένα ακέφαλο πτώμα βρέθηκε την Τετάρτη σε πάρκο κοντά στην Φλωρεντία. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, ανήκει σε 44χρονη Γερμανίδα, χωρίς μόνιμη κατοικία.

Το πτώμα βρέθηκε κοντά σε ένα ανεκμετάλλευτο αγροτικό κτίριο στον δήμο Σκαντίσι. Ήταν εγκαταλελειμμένο στο σημείο εκείνο για αρκετό καιρό.

Πίσω από το κτίριο υπάρχει ένας άτυπος καταυλισμός από πρόχειρες σκηνές που χρησιμοποιούν άστεγοι. Η τοποθεσία βρίσκεται κοντά σε έναν τερματικό σταθμό του τραμ που συνδέεται με τον σιδηροδρομικό σταθμό Santa Maria Novella στην Φλωρεντία, καθιστώντας τον εύκολα προσβάσιμο από το κέντρο της πόλης.

Η τοποθεσία είναι επίσης κοντά σε πολλά δημόσια ιδρύματα. Απέχει περίπου 200 μέτρα από το δημαρχείο του Σκαντίσι και λιγότερο από 100 μέτρα από το ινστιτούτο μόδας ITS Mita και το γυμνάσιο Russell-Newton, όπου εκατοντάδες μαθητές παρακολουθούν μαθήματα καθημερινά.

Κακόφημη περιοχή με βίαια επεισόδια και διακίνηση ναρκωτικών

Τους τελευταίους μήνες, οι κάτοικοι ανέφεραν επεισόδια υποβάθμισης στο πάρκο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκωτικών και της επιθετικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοπική αστυνομία κλήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μετά από καυγά που ενεπλάκη ένας άνδρας με έναν σκύλο στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, η περιοχή είναι κακόφημη, αφού έχουν αναφερθεί βίαια επεισόδια και διακίνηση ναρκωτικών.

Ένας άνδρας με σκύλο είχε διώξει περαστικό από τη συγκεκριμένη τοποθεσία, μία ημέρα προτού βρεθεί το ακέφαλο πτώμα. Το ANSA μετέδωσε επίσης πως ένας άγριος σκύλος βρισκόταν κοντά στο άψυχο σώμα της Γερμανίδας και χρειάστηκε η παρέμβαση συνεργείου για να τον απομακρύνει, προκειμένου να μεταφερθεί το πτώμα στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένεται να αποσαφηνίσει τον χρόνο του θανάτου και εάν ο αποκεφαλισμός ήταν μεταγενέστερος. Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί. Λίγο μακρύτερα βρέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο επίσης εξετάζεται.