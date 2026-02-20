Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε «διαβαθμισμένες πληροφορίες» όταν είπε, μισοαστεία-μισοσοβαρά, κατά τη διάρκεια πόντκαστ, ότι οι εξωγήινοι «υπάρχουν» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Ομπάμα στο Οβάλ Γραφείο).

«Αποκάλυψε διαβαθμισμένες πληροφορίες, υποτίθεται ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό», εξεμάνη ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος για τα πρόσφατα σχόλια του Μπαράκ Ομπάμα, που φυσικά αναζωπύρωσαν αμέσως θεωρίες συνωμοσίας.

«Δεν ξέρω αν (οι εξωγήινοι) είναι αληθινοί ή όχι», πάντως ο δημοκρατικός πρόεδρος «διέπραξε τεράστιο λάθος», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, που δεν χάνει ποτέ ευκαιρία να επικρίνει τον προκάτοχό του και πρόσφατα αναπαρήγαγε μέσω Truth Social —προτού αποσύρει — βίντεο που τον εικόνιζε, μαζί με τη σύζυγό του, σαν πιθήκους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

🚨President Trump says he may declassify the alien files, Obama revealed classified information Doocy: “Barack Obama said aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth?” Trump: “He gave classified information. He’s not supposed to be doing that.”… pic.twitter.com/9DbffHyVn2 — UAP James (@UAPJames) February 19, 2026

Προς το τέλος πόντκαστ που μεταδόθηκε το σαββατοκύριακο, ο Μπαράκ Ομπάμα, με ανεπίσημη αμφίεση, πουκάμισο με σηκωμένα τα μανίκια, και κούπα με αφέψημα στο χέρι, απάντησε σε ερώτηση για την ύπαρξη εξωγήινων: «Υπάρχουν στ’ αλήθεια, αλλά δεν τους έχω δει».

Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει, εξ όσων γνωρίζει, καμιά «υπόγεια εγκατάσταση» για την απόκρυψη της ύπαρξής τους— αναφερόταν στην Area 51, βάση της πολεμικής αεροπορίας στην πολιτεία Νεβάδα χρησιμοποιούμενη κυρίως για μυστικές δοκιμές οπλικών συστημάτων, ιδίως αεροσκαφών, που αποτελεί αντικείμενο ατελείωτων θεωριών συνωμοσίας.

🚨Former President Barack Obama, in a February 14, 2026, podcast interview with Brian Tyler Cohen, directly addressed UFO speculation. Asked if aliens are real, Obama replied: “They’re real, but I haven’t seen them.” He dismissed Area 51 alien conspiracies, joking there’s no… pic.twitter.com/8kVjByhfr0 — Channel Zero (@channelzer_0) February 15, 2026

«Στ’ αλήθεια!»

Μετά τον σάλο, ιδίως στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρόεδρος επανήλθε το βράδυ της Κυριακής μέσω Instagram, διαβεβαιώνοντας πως είπε όσα είπε με ελαφρότητα, λόγω του τόνου της συζήτησης.

«Από στατιστική άποψη, το σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που υπάρχουν καλές πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω. Ομως οι αποστάσεις ανάμεσα στα ηλιακά συστήματα είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι χαμηλές, και δεν είδα καμιά απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας ότι έχουν έλθει σε επαφή μαζί μας εξωγήινοι. Στ’ αλήθεια!», έγραψε.

Πηγή: ΑΠΕ