Το FBI ταυτοποίησε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια μιας προεκλογικής ομιλίας.

Ο ύποπτος δέχθηκε πυρά και σκοτώθηκε από τη Μυστική Αστυνομία, δευτερόλεπτα μετά από την κίνηση του να πυροβολήσει κατά της εξέδρας, από την οποία μιλούσε ο Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια

Το FBI ανακοίνωσε ότι εργάζεται προκειμένου να προσδιοριστεί το κίνητρο της επίθεσης, που στοίχισε τη ζωή σε έναν από τους παρευρισκόμενους στη συγκέντρωση του Τραμπ, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Thomas Matthew Crooks, a 20-year-old from Bethel Park, was ID’d as the shooter. He was eliminated.

An AR-15 was reportedly recovered at the scene. #Trump pic.twitter.com/tTEJmsgSXu

