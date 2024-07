Οι Simpsons είχαν προβλέψει την Κάμαλα Χάρις στην προεδρία των ΗΠΑ από το... 2000 - Το meme που έγινε viral

Οι Simpsons αρχίζουν και γίνονται… τρομακτικοί, αφού ήδη από το 2000 είχαν προβλέψει τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ του 2024 και κυρίως την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα των αμερικανικών εκλογών και την ανακοίνωση της Κάμαλα Χάρις για τη διεκδίκηση του χρίσματων των Δημοκρατικών, η πλατφόρμα «X» (πρώην Twitter) πήρε φωτιά με τους χρήστες να συνδέουν την παρούσα εξέλιξη με ένα επεισόδιο των Simpsons «Bart to the Future» της 19ης Μαρτίου του 2000.

The Simpsons predicted Kamala Harris to be the first woman president on march 19th, 2000 pic.twitter.com/hezB2u8TY5 — Richard LaFleur (@RichardLaFleurX) July 21, 2024

Το meme από τους Simpsons που έγινε viral

Στο, προ 24 ετών, επεισόδιο φαίνεται η Lisa Simpson να εκλέγεται πρόεδρος των ΗΠΑ φορώντας μωβ κοστούμι και μαργαριταρένιο κολιέ, ντυμένη δηλαδή ακριβώς όπως η Κάμαλα Χάρις κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας της το 2021. Το meme με τους Simpsons έγινε αμέσως viral.

Στην ορκωμοσία του Μπάιντεν, που έγινε στις 20 Ιανουαρίου 2021, η Χάρις ήταν ντυμένη με ένα μωβ σύνολο, σχεδιασμένο από τον Κρίστοφερ Τζον Ρότζερς, με παπούτσια του Σέρτζιο Χάντσον και ένα κολιέ από τον Γουίλφρεντο Ροσάντο.

The Simpsons creators are clairvoyants. Or did @KamalaHarris have a private joke? On March 19th 2000, The Simpsons episode Bart to the Future ran with President Lisa Simpson in purple suit and pearls. On January 21st 2021, Kamala Harris wore this at the Inauguration. True. pic.twitter.com/77FAuOPhxS — Jessica Adams BA (@jessicacadams) July 22, 2024

According to the news I received from the Simpsons, Kamala Harris will become the first female president of America #KamalaHarris #KamalaHarris2024 #USA #Simpsons pic.twitter.com/zgRkEzaWHI — Onur Ersoz (@onuregaga) July 21, 2024

Not for nothing but the Simpsons already predicted this…. pic.twitter.com/SeTmhVubSj — Claudia Jordan (@claudiajordan) July 21, 2024

Στο επειδόσιο, η Lisa εκλέγεται πρόεδρος και φαίνεται να φορά το μωβ κοστούμι και η υπόλοιπη οικογένεια να εγκλιματίζεται στον Λευκό Οίκο. Οι συμπτώσεις που συνεχίζονται είναι ότι η προεδρία της Lisa Simpson έρχεται μετά από μία προεδρία υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προκάλεσε τεράστιο έλλειμμα στη χώρα.

Η Lisa, ως πρόεδρος στο επεισόδιο, λέει: «Όπως γνωρίζετε, έχουμε κληρονομήσει μια μεγάλη οικονομική κρίση από τον πρόεδρο Τραμπ».

Το «προφητικό» επεισόδιο της 19ης Μαρτίου του 2000

Το επεισόδιο αυτό συμπεριλήφθηκε σε ένα επεισόδιο που προβλήθηκε στις 19 Μαρτίου 2000, με τίτλο «Bart to the Future».

Ο Dan Greaney, ο οποίος έγραψε το επεισόδιο, είχε πει στο Hollywood Reporter τον Μάρτιο του 2016 ότι το επεισόδιο «ήταν μια προειδοποίηση για την Αμερική». «Οι Simpsons πάντα αγκάλιαζαν την υπερβολική πλευρά της αμερικανικής κουλτούρας… και ο [Τραμπ] είναι απλώς η εκπλήρωση αυτού».

Τελικά, είναι απλές συμπτώσεις ή προφητικές οι προβλέψεις των Simpsons; Είναι ένα ερώτημα που θα παραμείνει αναπάντητο. Πάντως, μέχρι να μάθουμε την αλήθεια έχει πλάκα να βλέπουμε γεγονότα από τα επεισόδια να επαληθεύονται στην σημερινή πραγματικότητα, πολλά χρόνια μετά.