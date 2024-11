Ένα φαντασμαγορικό σόου θα λέγαμε πως ήταν η τελευταία ομιλία της Κάμαλα Χάρις, λίγες ώρες πριν προσέλθουν στις κάλπες οι αμερικανοί πολίτες.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών έκλεισε τον κύκλο των προεκλογικών της ομιλιών στην Πενσιλβάνια.

Στο πλευρό της, μεταξύ άλλων, η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Lady Gaga, η Κέιτι Πέρι και φυσικά ο σύζυγός της Νταγκ Έμχοφ.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ φορώντας ένα λευκό κοστούμι και από μέσα μια μπλούζα με την επιγραφή «Yes she can» προειδοποίησε το κοινό πως «εάν δεν ψηφίσουμε αύριο, είναι απολύτως πιθανό να μην έχουμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε ξανά ποτέ».

«Όλη αυτή η ανησυχία και ο φόβος που αισθάνεστε, το νιώθετε αυτό γιατί αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο», συμπλήρωσε η ίδια.

Η Κάμαλα Χάρις ανέβηκε στη σκηνή χέρι-χέρι με την Όπρα και μίλησε ανοιχτά για τον συμβολισμό της Πενσιλβάνια.

«Είναι ωραία που είμαι πίσω στην Πόλη της Αδελφικής Αγάπης, όπου έχει χτιστεί το θεμέλιο της δημοκρατίας μας», είπε η Χάρις.

Η Χάρις δεν ανέφερε τον Τραμπ ονομαστικά στην τελευταία της προεκλογική συγκέντρωση, κάτι που μέχρι τώρα δεν συνήθιζε να κάνει.

«Ψηφίζω κάποιον που θα είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς»

Λίγη ώρα μετά στη σκηνή βρέθηκε η Lady Gaga.

«Σήμερα έχω στην καρδιά μου όλες τις δυναμικές και επίμονες γυναίκες που με έκαναν αυτό που είμαι», είπε η ποπ σταρ απευθυνόμενη στο πλήθος. «Ψηφίζω για κάποιον που θα είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς, και τώρα, Πενσιλβάνια, είναι η σειρά σου. Η χώρα εξαρτάται από εσάς», τόνισε.

Έπειτα τραγούδησε το God Bless America πριν συστήσει τον σύζυγο της Χάρις, Νταγκ Έμχοφ.

«Τώρα είναι προνόμιο μου να συστήσω κάποιον που ξέρει πώς να υποστηρίξει μια ισχυρή γυναίκα. Ο πρώτος που θα γίνει σύντομα ο Πρώτος Κύριος των ΗΠΑ» είπε καθώς το πλήθος επευφημούσε.

Κέιτι Πέρι, Ρίκι Μάρτιν και Will.i.am

Νωρίτερα το βράδυ, ο γεννημένος στο Μπρονξ ράπερ Fat Joe, ο οποίος είναι μισός Πορτορικανός και μισός Κουβανός, τα έβαλε με τον πρώην πρόεδρο Τραμπ και τους συμμάχους του επειδή προσέβαλαν όχι μόνο τους Πορτορικανούς, αλλά και τους Αϊτινούς και τους Μεξικανοαμερικανούς.

«Άκουσα ότι χρειάζονταν έναν Πορτορικανό στη Φιλαδέλφεια!» είπε ο Fat Joe καθώς ανέβηκε στη σκηνή.

Στη συνέχεια κάλεσε στη σκηνή τον Ρίκι Μάρτιν, έναν άλλο Πορτορικανό που υποστηρίζει την υποψήφια των Δημοκρατικών.

Ricky Martín performing at the rally in PA pic.twitter.com/o2wgFDeP0k — kam sam (@kamikatate) November 5, 2024

O Will.i.am τραγούδησε το νέο του κομμάτι με τίτλο «Yes she can».

A surprise performance by https://t.co/3FCsCZ5IUh “Yes She Can” was so powerful 🥹 pic.twitter.com/s12vPsgEUf — Qondi (@QondiNtini) November 5, 2024

Ακόμη, στις οθόνες προβλήθηκαν η Κέιτι Πέρι από το Πίτσμπουργκ και ο John Bon Jovi από το Ντιτρόιτ που τραγούδησαν επιτυχίες τους ενώ μουσική έπαιξε και ο διάσημος DJ Cassidy.

🇺🇸 Holy Crap Katy Perry sounds absolutely terrible at Kamala Harris rally Completely tone deaf – two cup sizes smaller & she’d literally be a nobody. pic.twitter.com/fGLgRvRZjl — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) November 5, 2024

Οι υπεύθυνοι της προεκλογικής εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις υπολόγισαν ότι παρευρέθηκαν 30.000 άτομα.