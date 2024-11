Οι δημοσκοπήσεις για τον νικητή των εκλογών των ΗΠΑ είναι τόσο οριακές, σε επίπεδο περιθωρίου λάθους.

Ταυτόχρονα από την κάθε πλευρά υπάρχουν πειστικά επιχειρήματα στο γιατί θα μπορούσε ο κάθε υποψήφιος να κερδίσει τη θέση στο Λευκό Οίκο.

Ας ξεκινήσουμε με την ιστορική πιθανότητα να επανεκλεγεί ένας ηττημένος πρόεδρος για πρώτη φορά μετά από 130 χρόνια.

Η οικονομία είναι το νούμερο ένα ζήτημα για τους ψηφοφόρους, και ενώ η ανεργία είναι χαμηλή και το χρηματιστήριο ανθεί, οι περισσότεροι Αμερικανοί λένε ότι παλεύουν καθημερινά με τις υψηλότερες τιμές.

Ο πληθωρισμός έφτασε σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τη δεκαετία του 1970 μετά την πανδημία, δίνοντας στον Τραμπ την ευκαιρία να ρωτήσει «Είστε καλύτερα τώρα απ’ ό,τι ήσασταν πριν από τέσσερα χρόνια;».

Το 2024, οι ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο έχουν κατηγορήσει αρκετές φορές το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία, εν μέρει λόγω του υψηλού, κόστους ζωής.

Οι ψηφοφόροι των ΗΠΑ φαίνονται να διψάνε για αλλαγή.

Μόνο το ένα τέταρτο των Αμερικανών δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η χώρα και τα δύο τρίτα έχουν χαμηλές προσδοκίες για το οικονομικό μέλλον.

Η Χάρις προσπάθησε να είναι η αποκαλούμεμη υποψήφια για την αλλαγή, αλλά ως αντιπρόεδρος δυσκολεύτηκε να αποστασιοποιηθεί από τον αντιδημοφιλή Τζο Μπάιντεν.

Παρά τις επιπτώσεις από την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, μια σειρά κατηγοριών και μια πρωτοφανή ποινική καταδίκη, η υποστήριξη του Τραμπ παρέμεινε σταθερή όλο το χρόνο στο 40% ή και παραπάνω.

Ενώ οι Δημοκρατικοί και οι συντηρητικοί του «Ποτέ-Τραμπ» λένε ότι είναι ακατάλληλος για το αξίωμα, οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι συμφωνούν ότι Τραμπ είναι θύμα πολιτικού «κυνηγιού μαγισσών».

Με τις δύο πλευρές να είναι τόσο βαθιά αφοσιωμένες, το μόνο που χρειάζεται είναι να κερδίσει αρκετούς από τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους που δεν έχουν σταθερή άποψη γι’ αυτόν.

Πέρα από την κατάσταση της οικονομίας, οι εκλογές κρίνονται συχνά από θέματα με συναισθηματικός βάρος.

Οι Δημοκρατικοί βασίζονται στην άμβλωση, ενώ ο Τραμπ «βάζει τα λεφτά του» στη μετανάστευση.

Trump: “107% of those jobs are being taken by illegal aliens….” pic.twitter.com/7Xv0j3YR0A

— Jim Lokay (@Lokay) July 19, 2024