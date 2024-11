Κάμαλα Χάρις: Η γυναικεία ψήφος πιο σημαντική από ποτέ

Η Κάμαλα Χάρις ελπίζει ότι οι νεαρές γυναίκες σε πολιτείες αιχμής όπως η Αριζόνα και το Μίσιγκαν, θα αποτελέσουν το κύμα που θα ανατρέψει τις εκλογές υπέρ της.

Ένα φθινοπωρινό πρωινό στην πανεπιστημιούπολη του Αν Άρμπορ του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, δεκάδες φοιτητές και φοιτήτριες στέκονταν στην ουρά για να ψηφίσουν στο κέντρο πρόωρης ψηφοφορίας του πανεπιστημίου.

Ανάμεσά τους ήταν και η Κίλι Γκανόνγκ, τριτοετής φοιτήτρια που ήταν ενθουσιασμένη που θα ψήφιζε τη Χάρις.

«Είναι απλώς μια ηγέτιδα που θαυμάζω και θέλω να εκπροσωπεί τη χώρα μου», δήλωσε.

«Η ισότητα των φύλων είναι στην κορυφή των θεμάτων», δήλωσε η φίλη της Λόλα Νόρντλινγκερ, αναφερόμενη στα δικαιώματα των αμβλώσεων. «Η επιλογή μιας γυναίκας είναι κάτι τόσο προσωπικό για την ίδια και πραγματικά δεν θα έπρεπε να είναι απόφαση κανενός άλλου».

Η Γκανόνγκ δήλωσε ότι όλοι στην πανεπιστημιούπολη μιλούν για την ψήφο καθώς απομένει λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από την ημέρα των εκλογών.

«Οι φωνές των φοιτητών θα κάνουν σίγουρα τη διαφορά» στις εκλογές, δήλωσε η 20χρονη.

«Αισθάνομαι ότι πολλές γυναίκες σηκώνουν κεφάλι» είπε η 24χρονη Αντριάνα Πιτ, η οποία βρισκόταν στην πανεπιστημιούπολη ως εθελόντρια για να παρέχει επιμόρφωση για τις εκλογές/

Αυτές οι νεαρές γυναίκες είναι, από πολλές απόψεις, χαρακτηριστικές ψηφοφόροι της Χάρις. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Πολιτικής του Χάρβαρντ, η Χάρις προηγείται μεταξύ των γυναικών 18-29 με 30 μονάδες διαφορά.

Μάλιστα μεταξύ των φοιτητών, ανεξαρτήτως φύλου, προηγείται με 38 μονάδες, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Inside Higher Ed/Generation Lab.

Με τις δημοσκοπήσεις να είναι στήθος με στήθος τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε πολιτείες αιχμής όπως το Μίσιγκαν, η Χάρις θα βασιστεί σε αυτές τις νεαρές γυναίκες να δώσουν το παρών, σε μεγάλους αριθμούς, ώστε να κερδίσει.

Αυτό το προβάδισμα μεταξύ των νέων γυναικών θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο εάν η προσέλευση των ψηφοφόρων σε αυτές τις εκλογές ακολουθήσει τα ίδια πρότυπα με αυτά του 2020.

Τότε ψήφισαν περίπου 10 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο για τις Γυναίκες στην Πολιτική.

Τα exit polls των πρώτων ψηφοφοριών δείχνουν παρόμοια κατανομή αυτή τη φορά, με περίπου 55% γυναίκες, 45% άνδρες, σύμφωνα με ανάλυση του Politico, αν και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι δεν γνωρίζουμε ποιον ψήφισαν αυτές οι γυναίκες.

Donald Trump says he will protect women whether they ‘like it or not’ https://t.co/V1pQdEAlMd

Όμως, ενώ έχει γίνει πολύς λόγος για το πώς αυτές οι εκλογές διαμορφώνονται ως «αγόρια εναντίον κοριτσιών», η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.

Στην ίδια δημοσκόπηση του Χάρβαρντ, το προβάδισμα της Χάρις μεταξύ των λευκών γυναικών κάτω των 30 ετών ήταν 13 μονάδες μπροστά από τον Τραμπ, σε σύγκριση με ένα πλεονέκτημα 55 μονάδων μεταξύ των μη λευκών γυναικών κάτω των 30 ετών.

Όταν ερευνώνται λευκές γυναίκες όλων των ηλικιών, το προβάδισμα της Χάρις σχεδόν εξαφανίζεται. Άλλωστε το 2016, περισσότερες λευκές γυναίκες υποστήριξαν τον Τραμπ παρά τη Χίλαρι Κλίντον.

Το 2020, το προβάδισμα του Τραμπ στις λευκές γυναίκες διευρύνθηκε.

View this post on Instagram

Οι Δημοκρατικοί γενικά έχουν αντιμετωπίσει δυσκολία με τους λευκούς, ψηφοφόρους, άνδρες και γυναίκες οι οποίοι δεν έχουν πανεπιστημιακή παιδεία.

Αν η Χάρις θέλει να κερδίσει, θα πρέπει όχι μόνο να έχει υψηλή συμμετοχή μεταξύ των νέων γυναικών που την υποστηρίζουν, αλλά και να πείσει και κάποιες γυναίκες που ενδεχομένως δεν ταιριάζουν στο πρότυπο των ψηφοφόρων της.

Ενώ οι γυναίκες αυτές φαίνεται να εμπιστεύονται περισσότερο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε θέματα όπως η μετανάστευση και η οικονομία, η Σμιθ λέει ότι η άμβλωση θα μπορούσε να είναι το σημείο τομής.

Η αντιπρόεδρος έχει υποσχεθεί να αποκαταστήσει τα δικαιώματα στις αμβλώσεις, ενώ ο Τραμπ έχει λάβει τα εύσημα για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανατρέψει την απόφαση Roe v Wade, η οποία εγγυόταν στις γυναίκες το δικαίωμα στην άμβλωση σε εθνικό επίπεδο.

Γυναίκες σε μια συγκέντρωση του Χάρις στην πολιτεία μάχης της Αριζόνα δήλωσαν στο BBC ότι το διακύβευμα φέτος μοιάζει ιδιαίτερα υψηλό.

Η πολιτεία έχει στα ψηφοδέλτια ένα ερώτημα που θα επιτρέψει στους ψηφοφόρους να αποφασίσουν αν το δικαίωμα στην άμβλωση θα πρέπει να κατοχυρωθεί στο σύνταγμα της πολιτείας.

Η άμβλωση είναι επί του παρόντος παράνομη μετά τις 15 εβδομάδες, με λίγες εξαιρέσεις.

Φορώντας ένα φωτεινό μπλε φούτερ που έγραφε «ψηφίστε με το αιδοίο σας», η 26χρονη δήλωσε στο BBC ότι αυτή και ο σύζυγός της έχουν αρχίσει να προσπαθούν να κάνουν παιδί.

Λέει ότι η ιδέα ότι αυτή η απόφαση θα μπορούσε να επιβληθεί σε κάποιον τώρα με την ανατροπή του Roe v Wade της φαινόταν αδιανόητη.

«Είναι κάτι προσωπικό, αλλά είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις», λέει. «Για εμάς, αυτές οι εκλογές δεν θα μπορούσαν να είναι πιο σημαντικές».

Η προεκλογική εκστρατεία της Χάρις ελπίζει ότι το θέμα των αμβλώσεων δεν θα εμπνεύσει μόνο τους Δημοκρατικούς να προσέλθουν στις κάλπες, αλλά θα πείσει και τις Ρεπουμπλικανές να αλλάξουν στρατόπεδο.

Αυτές οι «σιωπηλοί» ψηφοφόροι της Χάρις, όπως τις αποκαλούν οι πολιτικοί αναλυτές, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ενίσχυση των ποσοστών της σε ιδιαίτερα αμφίρροπες αναμετρήσεις.

Yes, we actually are Republicans.

Donald Trump is a felon. January 6th was a disaster. We aren’t going back. https://t.co/sOKBGeEFdI

— Republicans for Harris (@RepsForHarris) August 5, 2024