Η Τζένιφερ Λόπεζ υποστηρίζει με πάθος την Κάμαλα Χάρις

Η Τζένιφερ Λόπεζ υποστήριξε με πάθος την Κάμαλα Χάρις σε συγκέντρωση στο Λας Βέγκας ενώ κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ για όσα ακούστηκαν σε βάρος των Πορτορικανών σε συγκέντρωση στη Νέα Υόρκη, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Τραμπ «έχει εργαστεί με συνέπεια για να μας διχάσει» είπε χαρακτηριστικά η σταρ.

«Στο Madison Square Garden μας θύμισε ποιος πραγματικά είναι και πώς πραγματικά αισθάνεται. Δεν προσέβαλε μόνο τους Πορτορικάνους εκείνη την ημέρα. Προσέβαλε όλους τους Λατινοαμερικάνους στη χώρα αυτή, την ανθρωπότητα και όποιον έχει αξιοπρέπεια», τόνισε.

Σύμφωνα με το Deadline, η ηθοποιός και τραγουδίστρια αναφερόταν στην συγκέντρωση του Τραμπ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκαν στη σκηνή μια σειρά από ομιλητές που έκαναν ρατσιστικά αστεία και ακραίες δηλώσεις.

«Είμαι Πορτορικανή, και ναι, γεννήθηκα εδώ, και είμαστε Αμερικανοί», συνέχισε η διάσημη ηθοποιός.

«Είμαι μητέρα. Είμαι αδελφή. Είμαι ηθοποιός και performer. Και μου αρέσει το Χολιγουντιανό φινάλε. Μου αρέσει όταν κερδίζει ο καλός και σε αυτή την περίπτωση, το καλό κορίτσι».

Κατά τη διάρκεια της 15λεπτης ομιλίας της, η Λόπεζ ήταν πολύ συγκινημένη. «Πρέπει να είμαστε συναισθηματικοί…πρέπει να νιώθουμε φόβο και οργή. Ο πόνος μας, η φωνή μας και η ψήφος μας έχουν σημασία».

Αναφέρθηκε επίσης στα στερεότυπα που κατάφερε να σπάσει κατά την διάρκεια της καριέρας της.

«Όταν ξεκίνησα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, μπορούσα να πάρω ρόλους παίζοντας την υπηρέτρια ή τη λατίνα με το ‘μεγάλο στόμα’, αλλά ήξερα ότι έχω περισσότερα να προσφέρω. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που αισθάνονται το ίδιο, που ξέρουν ότι είναι ικανοί για περισσότερα και όλοι θέλουμε απλώς μια ευκαιρία να το αποδείξουμε. Και οι εκλογές έχουν να κάνουν με την επιλογή ηγετών που το υποστηρίζουν αυτό, όχι με κάποιον που στέκεται εμπόδιο…εγώ είμαι με την αγάπη, το ξέρετε αυτό. Είμαι με την αγάπη, δεν είμαι πολεμίστρια. Δεν είμαι εδώ για να κακολογήσω κανέναν ή να τον γκρεμίσω. Ξέρω πώς είναι αυτό και δεν θα το έκανα στον χειρότερο εχθρό μου, ούτε μάλιστα όταν αντιμετωπίζω τον μεγαλύτερο αντίπαλο που νομίζω ότι η Αμερική είχε ποτέ εσωτερικά. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της Κάμαλα Χάρις, μας έχει αποδείξει ποια είναι», υπογράμμισε.

