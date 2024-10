«Δεν είμαι εδώ ως διασημότητα, δεν είμαι εδώ ως πολιτικός. Είμαι εδώ ως μητέρα… μία μητέρα που νοιάζεται βαθιά για τον κόσμο στον οποίο ζουν τα παιδιά μου και όλα τα παιδιά μας, έναν κόσμο όπου έχουμε την ελευθερία να ελέγχουμε το σώμα μας, έναν κόσμο όπου δεν είμαστε διχασμένοι».

Αυτά ήταν μερικά από τα λόγια της Μπιγιόνσε επάνω στη σκηνή της προεκλογικής συγκέντρωσης της Κάμαλα Χάρις στο Χιούστον.

Στο πλευρό της η επί χρόνια φίλη της και πρώην μέλος των Destiny’s Child, Κέλι Ρόουλαντ.

«Φανταστείτε τις κόρες μας να μεγαλώνουν βλέποντας τι είναι εφικτό χωρίς όρια, χωρίς περιορισμούς», συνέχισε. «Πρέπει να ψηφίσουμε και σας χρειαζόμαστε», κατέληξε στην ομιλία της προτού καλέσει επάνω στη σκηνή την Κάμαλα Χάρις.

«Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε με ένα μεγάλο, δυνατό, τεξανό χειροκρότημα την επόμενη πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις», είπε.

