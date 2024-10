Υπέρ της Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές εκλογές τάχθηκε και ο γνωστός ηθοποιός Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, καθώς θεωρεί ότι ο αντίπαλός της, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να προκαλέσει διχασμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχει διατελέσει και κυβερνήτης στην πολιτεία της Καλιφόρνια.

Ο γνωστός ηθοποιός και επί πολλά χρόνια Ρεπουμπλικανός, σε μία μακροσκελή του δημοσιεύση στο X, ανέφερε τους λόγους που τον ωθούν να απομακρυνθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ και στις ερχόμενες εκλογές να υποστηρίξει την υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις.

Ο ίδιος ανέφερε ότι, «δεν μου αρέσει καμία από τις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή» συνεχίζοντας ότι «θα ήθελα να μην δώσω σημασία. Αλλά δεν μπορώ. Γιατί το να απορρίπτουμε τα αποτελέσματα των εκλογών είναι κάτι εντελώς μη αμερικανικό».

Στη συνέχεια τόνισε πως, «αυτή την εβδομάδα ψηφίζω την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλτς».

Ιδιαίτερα εκνευρισμένος φάνηκε να είναι ο Σβαρτσενέγκερ με τον Τραμπ, τονίζοντας ότι «πρέπει να κλείσουμε την πόρτα σε αυτό το κεφάλαιο της αμερικανικής ιστορίας και ξέρω ότι ο πρώην πρόεδρος Τραμπ δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Θα διχάσει, θα προσβάλει, θα βρει νέους τρόπους να φέρεται με αντιαμερικανικό τρόπο, περισσότερο από πριν, και εμείς, οι πολίτες, δε θα αποκομίσουμε τίποτα παραπάνω παρά οργή».

«Αυτός είναι αρκετά σημαντικός λόγος για μένα να μοιραστώ την ψήφο μου με όλους εσάς. Θέλω να πάμε μπροστά σαν χώρα», συνέχισε ο ηθοποιός, ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν.

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.

I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.

My time as Governor taught me to…

— Arnold (@Schwarzenegger) October 30, 2024