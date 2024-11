Δε θα προχωρήσει σε δηλώσεις το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη (τοπική ώρα) η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις, όπως ανακοίνωσε ένας από τους συμβούλους της, ο Σέντρικ Ρίτσμοντ.

Ο σύμβουλός της συμπλήρωσε ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα απευθυνθεί «στο έθνος» την Τετάρτη.

«Μένουν να καταμετρηθούν ψήφοι», εξήγησε ο ίδιος δικαιολογώντας την απόφαση της Χάρις σε μια σύντομη και λιτή ανακοίνωση.

«Έχουμε ακόμη πολιτείες που δεν έχουν κριθεί ακόμη. Θα συνεχίσουμε όλη τη νύχτα να αγωνιζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι κάθε ψήφος θα καταμετρηθεί, ότι κάθε φωνή έχει μιλήσει. Επομένως, δεν θα έχετε νέα απόψε από την αντιπρόεδρο, η οποία θα κάνει δήλωση αύριο», δήλωσε ο Ρίτσμοντ.

