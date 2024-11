Ο καβγάς της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Sean «Diddy» Combs τη νύχτα που κατηγορείται ότι βίασε μια 13χρονη

Ο Sean «Diddy» Combs και η Τζένιφερ Λόπεζ έβγαιναν από το 1999 έως το 2001. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους παραβρέθηκαν σε ένα after party των MTV VMA του 2000 στη Νέα Υόρκη.

Η νύχτα αυτή είναι η ίδια που ο Diddy κατηγορείται πως επιτέθηκε σεξουαλικά σε ένα νεαρό κορίτσι, 13 ετών, μπροστά σε δύο celebrities, των οποίων τα ονόματα δεν είναι ακόμη γνωστά.

Το φωτογραφικό υλικό που ήρθε στο φως δημοσιότητας τραβήχτηκε στο (πλέον κλειστό) νυχτερινό κέντρο Lotus στις 7 Σεπτεμβρίου το 2000. Εκεί βλέπουμε το τότε ζευγάρι να έχει έρθει σε μια έντονη αντιπαράθεση, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος διασκεδάζει κανονικά στο πάρτι.

Ένας καλεσμένος που παραβρέθηκε στο αποκλειστικό πάρτι θυμήθηκε ότι ήταν μάρτυρας του επεισοδίου, το οποίο έληξε με τον ράπερ να αποχωρεί νωρίς με τη συνοδεία του και μια παρέα κοριτσιών.

«Ο Diddy κρατούσε ένα μπουκάλι σαμπάνιας Cristal όλη την ώρα που εξυπηρετούσε τους καλεσμένους του», σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται η Daily Mail. «Όλοι χόρευαν και διασκέδαζαν, αλλά όσο προχωρούσε η νύχτα οι εντάσεις αυξάνονταν μεταξύ εκείνου και της JLo».

Εικόνες που ελήφθησαν αποκλειστικά από την Daily Mail απαθανάτισαν τη στιγμή που η φανερά εκνευρισμένη Τζένιφερ Λόπεζ φωνάζει στον ράπερ κατά τη διάρκεια του πάρτι, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκε από κοντά του.

Το afterparty των διασημοτήτων είχε συνδιοργανωτές τους ράπερ Eminem και Dr. Dre, ενώ μεταξύ των παραβρισκόμενων ήταν όπως οι Jay Z, Μπεν Στίλερ, Φρεντ Νταρστ και Ice T.

Η J.Lo και ο Combs έφτασαν στον VIP χώρο του κλαμπ με την αδελφή της, Λίντα, τον μάνατζερ Μπένι Μεντίνα, το στέλεχος δισκογραφικής Damon Dash, καθώς και πολλά κορίτσια και διάφορα μέλη της συνοδείας τους.

Όλοι χόρευαν και διασκέδαζαν αφού η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία ήταν 31 ετών τότε, είχε εξασφαλίσει το βραβείο για το καλύτερο «Dance Video» για το τραγούδι της «Waiting for Tonight».

