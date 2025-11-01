science
Ζούμε τελικά σε προσομοίωση; Η επιστήμη πλέον απαντάει με σιγουριά
01 Νοεμβρίου 2025

Ζούμε τελικά σε προσομοίωση; Η επιστήμη πλέον απαντάει με σιγουριά

Εδώ και χρόνια η σκέψη ότι μπορεί να ζούμε μέσα σε μια προηγμένη προσομοίωση υπολογιστή συναρπάζει επιστήμονες, στοχαστές και το κοινό.

Σύνταξη
Από ταινίες όπως The Matrix μέχρι δηλώσεις προσωπικοτήτων όπως ο Έλον Μασκ, η ιδέα της «ψηφιακής πραγματικότητας» ή της προσομοίωσης έχει αποκτήσει κύρος και ευρεία αποδοχή.

Ωστόσο, πρόσφατη διεθνής επιστημονική έρευνα υποστηρίζει ότι αυτό το σενάριο δεν είναι απλώς απίθανο — είναι μαθηματικά αδύνατο.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Holography Applications in Physics, υποστηρίζει πως η ίδια η φύση της πραγματικότητας περιλαμβάνει στοιχεία που κανένα υπολογιστικό σύστημα δεν μπορεί να αναπαράγει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι ερευνητές βασίζουν το συμπέρασμά τους σε μαθηματικά θεωρήματα και σε αρχές της κβαντικής φυσικής, καταλήγοντας ότι η προσομοίωση του σύμπαντος με αλγοριθμικά μέσα είναι αδύνατη.

Η υπόθεση της προσομοίωσης: Γιατί φαινόταν πειστική

Τα τελευταία χρόνια, το επιχείρημα ότι ζούμε σε προσομοίωση ενισχύθηκε από μια λογική αλυσιδωτή σκέψη: αν ένας εξελιγμένος πολιτισμός διαθέτει την τεχνολογική ικανότητα να προσομοιώσει ένα ολόκληρο σύμπαν, τότε οι προσομοιώσεις αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνειδητή ζωή.

Αυτή η ζωή, στη συνέχεια, θα μπορούσε να δημιουργήσει τις δικές της προσομοιώσεις — και ούτω καθεξής.

Αυτό το «αναδρομικό» σενάριο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι στατιστικά πιο πιθανό να ζούμε σε μια προσομοίωση, παρά στο αυθεντικό «πρωτότυπο» σύμπαν.

Η ιδέα αυτή, αν και ακραία, είχε την υποστήριξη ορισμένων επιστημόνων και επιχειρηματιών υψηλής τεχνολογίας.

Σκηνή από την ταινία Matrix οπου ο Νίο ξυπνάει στον πραγματικό κόσμο

Κβαντική πραγματικότητα και αλγοριθμικοί περιορισμοί

Ωστόσο, η πρόσφατη έρευνα δείχνει πως αυτή η λογική καταρρέει μπροστά στη φύση της κβαντικής πραγματικότητας.

Σύμφωνα με τη θεωρία της κβαντικής βαρύτητας, ο φυσικός κόσμος δεν είναι θεμελιωδώς κατασκευασμένος από σωματίδια ή πεδία, αλλά από κάτι βαθύτερο: καθαρή πληροφορία.

Αυτός ο «πλατωνικός κόσμος» της πληροφορίας αποτελεί τη μαθηματική βάση της ύπαρξής μας.

Όμως —κι εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο— οι ερευνητές υποστηρίζουν πως αυτή η πληροφοριακή δομή δεν μπορεί να περιγραφεί ή να προσομοιωθεί πλήρως μέσω αλγορίθμων.

Με άλλα λόγια, ακόμα και αν γνωρίζαμε κάθε πληροφορία για τη δομή της πραγματικότητας, θα υπήρχαν πάντα αλήθειες για το σύμπαν που δεν θα μπορούσαμε να παράγουμε ή να κατανοήσουμε μέσω υπολογιστικών μέσων.

Τα θεωρήματα του Gödel και η «μη αλγοριθμική κατανόηση»

Η βασική μαθηματική βάση της έρευνας προέρχεται από τον Kurt Gödel.

Στη δεκαετία του 1930, ο μεγάλος μαθηματικός απέδειξε ότι μέσα σε οποιοδήποτε λογικό σύστημα υπάρχουν αληθείς προτάσεις που δεν μπορούν να αποδειχθούν εντός του συστήματος.

Αυτές οι «αλήθειες του Gödel» υποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα όριο στη λογική και στους αλγορίθμους.

Επομένως, δεν μπορούμε να περιγράψουμε πλήρως την πραγματικότητα μόνο μέσω υπολογισμών: χρειάζεται κάτι περισσότερο.

Αυτό το «κάτι» οι επιστήμονες το ονομάζουν μη αλγοριθμική κατανόηση — μια μορφή γνώσης ή αντίληψης που δεν υπακούει σε αυστηρούς υπολογιστικούς κανόνες.

Εφόσον κάθε προσομοίωση είναι ουσιαστικά ένα σύνολο αλγορίθμων, τότε καμία προσομοίωση δεν μπορεί να αναπαράγει πλήρως ένα σύμπαν που απαιτεί μη αλγοριθμική κατανόηση για να περιγραφεί.

Τι σημαίνει αυτό για την αναζήτηση της «θεωρίας των πάντων»

Αν η νέα απόδειξη είναι σωστή, τότε οι συνέπειες εκτείνονται πολύ πέρα από τη θεωρία της προσομοίωσης. Για δεκαετίες, οι φυσικοί ονειρεύονταν μια ενιαία μαθηματική θεωρία που θα εξηγεί πλήρως το σύμπαν — μια «θεωρία των πάντων».

Η έρευνα υποστηρίζει ότι αυτό το όνειρο ίσως είναι ανέφικτο: όχι επειδή δεν είμαστε αρκετά έξυπνοι ή προηγμένοι, αλλά επειδή η ίδια η πραγματικότητα είναι μη αλγοριθμικά ανεξάντλητη.

Με άλλα λόγια, το σύμπαν ίσως να μην είναι πλήρως «υπολογίσιμο».

Πέρα από την τεχνολογία: Ένα φιλοσοφικό συμπέρασμα

Το συμπέρασμα της μελέτης δεν αφορά μόνο την επιστήμη και τους υπολογιστές· ακουμπά και βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα.

Αν η πραγματικότητα δεν μπορεί να προκύψει από αλγοριθμική δομή, τότε ίσως ο κόσμος να είναι περισσότερο από μια ψυχρή μαθηματική μηχανή.

Η ίδια η συνείδηση —η ανθρώπινη εμπειρία— ενδέχεται να αποτελεί μέρος αυτής της μη αλγοριθμικής διάστασης, υποδηλώνοντας ότι η ουσία της ύπαρξής μας δεν μπορεί ποτέ να περιοριστεί σε ψηφιακή μίμηση.

