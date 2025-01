Πώς η πύρινη λαίλαπα στο Λος Άντζελες φέρνει τον Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο προσκήνιο

Το όνομα του Λουίτζι Μαντζιόνε αναδείχθηκε πρόσφατα σε θέμα συζήτησης με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες που καταστρέφουν τη Νότια Καλιφόρνια.

Οι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα συμμετέχουν σε συζητήσεις και κάνουν αναρτήσεις για το ρόλο των ασφαλιστικών εταιρειών στην περιοχή.

Πολλοί απογοητευμένοι από τις ενέργειες μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιαίτερα την απόφαση της State Farm να ακυρώσει εκατοντάδες συμβόλαια ιδιοκτητών σπιτιού σε ευάλωτες στη φωτιά γειτονιές, στράφηκαν στον Μαντζιόνε ως σύμβολο αντίστασης και δικαιοσύνης ενάντια σε εταιρείες που θεωρούν ότι εγκαταλείπουν τις ευθύνες τους.

Η απογοήτευση κορυφώνεται καθώς η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει ακόμη μια περίοδο καταστροφικών πυρκαγιών, αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους εκτοπισμένους και αβέβαιους για το μέλλον τους.

Social media users angry at State Farm’s decision to cancel hundreds of policies in California last year are rallying around the figure of Luigi Mangione. https://t.co/1IZZzna2S5

Σύμφωνα με το Barron’s πολλές ασφαλιστικές εταιρείες διέκοψαν την κάλυψη σε περιοχές της Καλιφόρνια ή αύξησαν απότομα τα ασφάλιστρα μετά τις πυρκαγιές του 2017 και του 2018 που οδήγησαν σε τεράστιες απώλειες για τον κλάδο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν κατά καιρούς σχολιάσει ότι ανησυχούν για μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω του αυξανόμενου κινδύνου συχνότερων και σοβαρών πυρκαγιών ενώ το αυξανόμενο κόστος αντασφάλισης, το οποίο αγόρασαν οι ασφαλιστές για να προστατευθούν, έχει επιδεινώσει την κατάσταση.

Την περασμένη άνοιξη, η State Farm, μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στην Καλιφόρνια, δήλωσε ότι είχε ακυρώσει 72.000 συμβόλαια στην πολιτεία, περίπου το 40% των οποίων κάλυπτε σπίτια.

Πολλές από αυτές τις ακυρώσεις έγιναν σε υψηλού κινδύνου, πολυτελείς γειτονιές στο Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένου του Pacific Palisades, της περιοχής που πλήττεται αυτές τις μέρες από τις πυρκαγιές.

Η Allstate σταμάτησε να εκδίδει νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια για επιχειρήσεις και προσωπική περιουσία στην Καλιφόρνια το 2023.

Άλλες ασφαλιστικές είναι οι Travelers, Tokio Marine Holding, Nationwide και Farmers που είναι και η δεύτερη μεγαλύτερη, σε μερίδια αγοράς, εταιρεία της πολιτείας σημειώνει το Newsweek.

Τα τυπικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ιδιοκτητών σπιτιού συνήθως καλύπτουν ζημιές που προκαλούνται από πυρκαγιές, όπως το κόστος της ανοικοδόμησης του σπιτιού, η ανάκτηση προσωπικών αντικειμένων και οι προσωρινές μετεγκαταστάσεις.

Σε περιοχές με συχνές πυρκαγιές ωστόσο οι ασφαλιστές ενδέχεται να περιορίσουν την κάλυψή τους ή να αυξήσουν τα ασφάλιστρα για να προστατευθούν από υψηλούς κινδύνους.

Αν και οι ενέργειες των ασφαλιστικών αντικατοπτρίζουν ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας στον απόηχο της κλιματικής αλλαγής, οι πρακτικές έχουν προκαλέσει οργή σε ιδιοκτήτες κατοικιών που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις ή δεν μπορούν να εξασφαλίσουν κάλυψη.

Οι πυρκαγιές και η συνακόλουθη καταστροφή που τις ακολουθεί, έχουν ενισχύσει το αντι-ασφαλιστικό κίνημα στο διαδίκτυο αναδεικνύοντας τον Λουίτζι Μαντζιόνε σε πρωταγωνιστή.

Το διαδίκτυο είναι ξανά γεμάτο από αντιδράσεις για την εταιρική ευθύνη, τη δημόσια ασφάλεια και την οικονομική ανισότητα.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε φέρεται να δολοφόνησε στις 4 Δεκεμβρίου 2024 τον CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Η περίπτωση του Μαντζιόνε, πόλωσε και δίχασε το κοινό καθώς διαδικτυακά, πολλοί εξέφρασαν ένα ζοφερό θαυμασμό για τη δολοφονία του Τόμσον ως αντίποινο για τις καλά τεκμηριωμένες πρακτικές της βιομηχανίας ασφάλισης υγείας που έχει καταγγελθεί για αθέτηση συμβολαίων και άρνηση καταβολής ασφαλίστρων σε ηλικιωμένους κυρίως πελάτες τους.

Η πύρινη λαίλαπα στο Λος Άντζελες έφερε ξανά στο προσκήνιο τη βαθιά και αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών εναντίον των εταιρειών που θεωρούνται ότι δίνουν προτεραιότητα στα κέρδη έναντι της ευημερίας των ανθρώπων.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, 26, παραμένει σε μεγάλο βαθμό μια αινιγματική φιγούρα και ένα poster boy για όσους έχουν απογοητευτεί από τις εταιρικές πρακτικές σε πολλούς τομείς.

Ο διαδικτυακός θαυμασμός στο πρόσωπο του Λουίτζι Μαντζιόνε αντικατοπτρίζει ένα κοινό αίσθημα απελπισίας και οργής ενάντια στη βιομηχανία των ασφαλιστικών με πολλούς να απαιτούν λογοδοσία και τιμωρία.

Παράλληλα στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης οι αναρτήσεις που παρουσιάζουν τον Μαντζιόνε ως «εκδικητή»εξακολουθούν να πληθαίνουν, αυτή τη φορά πυροδοτούμενες από την καταστροφική συνθήκη στο Λος Άντζελες.

Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη Νότια Καλιφόρνια τονίζουν την επείγουσα ανάγκη για συστημικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης και ασφάλισης των καταστροφών σημειώνει το ρεπορτάζ του Newsweek.

Για τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών, η απελπισία δεν οφείλεται μόνο στη φυσική καταστροφή αλλά στις συστημικές αποτυχίες που επιδεινώνονται από τις εταιρικές αποφάσεις.

Χωρίς ασφάλιση, πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιού αντιμετωπίζουν την προοπτική να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή, κάτι που για πολλούς είναι από δύσκολο έως αδύνατο.

Ωστόσο η απόφαση της State Farm δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός καθώς οι ασφαλιστικές εταιρίες στις ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με τις οικονομικές επιβαρύνσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες οδηγούν όλο και πιο συχνά σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι ακυρώσεις συμβολαίων και οι αυξήσεις ασφαλίστρων έχουν επηρεάσει δυσανάλογα όσους ζουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα του τρέχοντος ασφαλιστικού μοντέλου.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τέτοιες ενέργειες τιμωρούν αποτελεσματικά τα άτομα για συστημικά ζητήματα, αφήνοντας τις ευάλωτες κοινότητες να υφίστανται το βάρος των καταστροφών που προκαλούνται από το κλίμα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο θυμός που αναδείχθηκε μετά από τη δολοφονία του Τόμσον αποκαλύπτει την ευρύτερη δυσαρέσκεια για την εταιρική Αμερική.

Οι εταιρείες ασφάλισης υγείας, που καταγγέλονται και επικρίνονται εδώ και καιρό για τις αδιαφανείς πρακτικές τους και την εκμετάλλευση των καταναλωτών, επιβεβαιώνουν τις ανισότητες και παθογένειες ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που προτάσει το χρήμα έναντι της ζωής.

Η τραγωδία της δολοφονίας του Tόμσον υπογράμμισε τα επικίνδυνα και ολέθρια αποτελέσματα της αγοράς όταν διασταυρώνεται με την οικονομική απόγνωση και το κοινό αίσθημα απογοήτευσης.

Αν και το Newsweek επικοινώνησε με την εταιρεία State Farm για να πάρει κάποια απάντηση για τις ακυρώσεις συμβολαίων της και τον αντίκτυπό τους στους ιδιοκτήτες κατοικιών στις περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιά, δεν πήρε κάποια απάντηση.

Η σιωπή αυτή, εάν και εφόσον εκφράζει μια ευρύτερη απροθυμία των μεγάλων εταιρειών να αντιμετωπίσουν άμεσα τις ευθύνες τους, τροφοδοτεί περαιτέρω τη δυσαρέσκεια, τη δυσπιστία και την καλλιέργεια περισσότερων «τιμωρών» που θα είναι οι επόμενοι Λουίτζι Μαντζιόνε για επόμενες «πύρινες λαίλαπες» οργής και θανάτου.

Some people on social media are canonizing Luigi Mangione as “Saint Luigi.”

Below are examples of the iconographic images being used. (I’ve seen these images on TikTok, Instagram, and this platform.) pic.twitter.com/nDIyFGuZa2

— leahmcelrath.bsky.social (@leahmcelrath) December 13, 2024