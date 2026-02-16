magazin
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Viral 16 Φεβρουαρίου 2026, 15:40

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Spotlight

Η σουρεαλιστική αφήγηση μιας τρίχρονης για ένα κουνέλι με κοτσίδες και μια υπόσχεση αγάπης «είκοσι-εξήντα φορές» είναι το αναπάντεχο viral hit και αυτό που ο The Guardian ονομάζει «το πιο ειλικρινές μουσικό project των τελευταίων ετών».

Όλα ξεκίνησαν ως ένα τρυφερό αστείο ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του, όμως η εξέλιξη ήταν απροσδόκητη.

Ο Στίβεν Σπένσερ, καθηγητής μουσικής σύνθεσης και θεωρίας στο Κολλέγιο Χάντερ της Νέας Υόρκης, άρχισε να καταγράφει τις αυθόρμητες, συχνά ακατάληπτες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, μετατρέποντάς τις σε pop «μουσικές μινιατούρες».

Το αυθόρμητο πείραμα του που ξεκίνησε για να ψυχαγωγήσει τη γιαγιά και τις φίλες της σε μια λέσχη βιβλίου, εξελίχθηκε σε έναν ψηφιακό χείμαρρο με περισσότερες από 30 εκατομμύρια αναπαραγωγές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιτυχία των τραγουδιών δεν οφείλεται μόνο στις εξαιρετικές μουσικές γνώσεις του Σπένσερ, ο οποίος ενσωματώνει τεχνικές του Μπετόβεν και της jazz στις συνθέσεις του, αλλά κυρίως στον τρόπο που αντιμετωπίζει τη «στιχουργό» του.

Ο Σπένσερ αρνείται να διορθώσει τα γραμματικά λάθη της μικρής, διατηρώντας λέξεις όπως «flied» αντί για «flew», και αντιμετωπίζει κάθε σουρεαλιστική της σκέψη με την ίδια σοβαρότητα που θα αντιμετώπιζε έναν επαγγελματία συνεργάτη, έναν στιχουργό.

Και είναι ακριβώς αυτή η πράξη βαθιάς αποδοχής και ελέυθερης από στεγανά ακρόασης που κάνει το κοινό να ξεσπά σε δάκρυα, αναγνωρίζοντας στην πράξη αυτή έναν ύμνο στην ανιδιοτελή αγάπη σημειώνει ο Tim Jonze.

«Ακούω το τελευταίο τραγούδι του Σπένσερ όταν ξαφνικά ξέσπασα σε κλάματα. Ήταν τα φωνητικά με το φαλτσέτο; Οι στροβιλιζόμενες αρμονίες; Όχι, ήταν οι στίχοι: ‘Τι είπε η Apple-the-Stoola; Είπε ‘Σ’ αγαπώ’ είκοσι εξήντα φορές»

Ο Σπένσερ τους τελευταίους τέσσερις μήνες, δημοσιεύει σύντομα τραγούδια στο διαδίκτυο βασισμένα στις ιστορίες της μικρής. Ένα τρυφερό soul κομμάτι μιλάει για «ένα κανονικό κουνέλι, που έχει κανονικές αλογοουρές όπως εγώ». Ένα τραγούδι με τίτλο Funchy the Snow-woman που θα μπορούσε εύκολα να χωρέσει σε ένα άλμπουμ του 1975, εκτός από το στιχουργικό του μήνυμα για τη χρήση μιας αμμολεκάνης στο δάσος. Και μια εορταστική μελωδία για μια χριστουγεννιάτικη γάτα που ονομάζεται Harda Tarda, η οποία ελπίζει ότι η Taja («ένας αστείος τρόπος να πεις Άγιος Βασίλης») θα της φέρει «ένα σκυλάκι, ένα κουτάβι και έναν ψωμί-νίντζα».

Όταν άρχισε να δημοσιεύει τα τραγούδια του, ο Σπένσερ είχε 36 ακόλουθους. Τώρα έχει περισσότερους από 250.000 και τα τραγούδια του έχουν ακουστεί εκπληκτικά 23 εκατομμύρια φορές στο Instagram και 5 εκατομμύρια φορές στο TikTok ενώ του έχουν γίνει προτάσεις για αυτά τα μίνι ιδιότυπα παιχνιδίσματα διάρκειας ενός λεπτού να γίνουν single σε ένα άλμπουμ.

«Διστάζω να προσπαθήσω να τα επεκτείνω, αυτό θα μπορούσε να χαλάσει τη μαγεία αυτών των στιγμών που έχουν καταγραφεί», λέει. Αλλά υπάρχουν σχέδια να κυκλοφορήσει κάτι σε μεγαλύτερη διάρκεια. Μια κυκλοφορία του Regular Rabbit στο Spotify έχει προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα.

Με την πρώτη ακρόαση, τα τραγούδια είναι αστεία και χαριτωμένα, μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα από την αναταραχή του κόσμου. Αλλά είναι επίσης απόλυτα εκπληκτικά γράφει ο Jonze.

Ο συνθέτης, ο οποίος ήταν σε μια φανκ σχολική μπάντα στην Οτάβα πριν διδάξει στη Νέα Υόρκη, είναι απίστευτα επιδέξιος στο να δημιουργεί μελωδίες που δεν θα φύγουν από το μυαλό σας. Αλλά τι γίνεται με το κλάμα; «Πραγματικά δεν το περίμενα» γράφει ο αρθρογράφος.

«Νομίζω ότι τα τραγούδια έχουν απήχηση στους γονείς παιδιών που δεν είναι πλέον τριών ετών», λέει ο συν-δημιουργός. «Υπάρχει κάτι φευγαλέο σε αυτά τα πρώτα, νηπιακά, χρόνια. Πάντα είχα την αίσθηση ότι ήθελα να το βάλω σε ένα μπουκάλι επειδή ξέρω ότι σύντομα θα εξαφανιστεί. Η μουσική είναι ο τρόπος μου να το κάνω αυτό».

«Υπάρχει κάτι φευγαλέο σε αυτά τα πρώτα, νηπιακά, χρόνια. Πάντα είχα την αίσθηση ότι ήθελα να το βάλω σε ένα μπουκάλι επειδή ξέρω ότι σύντομα θα εξαφανιστεί. Η μουσική είναι ο τρόπος μου να το κάνω αυτό»

Αυτό έχει νόημα. Η κόρη του είναι τώρα εννέα ετών και, παρόλο που εξακολουθεί να γράφει γοητευτικές ιστορίες, τα σουρεαλιστικά ονόματα χαρακτήρων και οι ονειρικές πλοκές έχουν αντικατασταθεί από πιο λογικές εξιστορήσεις. Ακούγοντας τα τραγούδια του Σπένσερ όλοι επιστρέφουν στα νηπιακά χρόνια που περνάει πάντα πιο γρήγορα από αυτό που περιμένει κανείς.

Ωστόσο δεν είναι μια δημοφιλία που έχει θεμέλιο μόνο στη δύναμη της νοσταλγίας. Ο Σπένσερ, 35, έχει διακρίνει μια άλλη εκπληκτική ανταπόκριση στο έργο του. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται το σουρεαλιστικό χιούμορ που βρίσκεται στην αντίθεση μεταξύ των φανταστικών στίχων της κόρης του και της σχολαστικής προσέγγισής του στην σοβαρή ερμηνεία τους: ο τρόπος που στρέφεται στην κάμερα για να τραγουδήσει με πάθος, ας πούμε, για έναν δεινόσαυρο που ονομάζεται Pasghetti είναι συγκινητικά αστείος.

«Αλλά αυτό που δεν συνειδητοποίησα», λέει, «είναι πώς αυτό θα αποτελούσε, για τόσους πολλούς ανθρώπους, μια πράξη αγάπης. Το να ακούς πολύ προσεκτικά ένα παιδί, να προσέχεις, να προσπαθείς να το κατανοήσεις, χωρίς κρίση, χωρίς διόρθωση – αυτό πραγματικά άγγιξε πολλούς». Πράγματι, οι θαυμαστές λατρεύουν τα γραμματικά λάθη και τα ατοπήματα της μικρής.

Τα σχόλια κάτω από τα τραγούδια του στο Instagram (@_stephenspencer) μπορεί να είναι τόσο συγκινητικά όσο και η μουσική. Κάτω από αυτό για το Apple-the-Stoola (έναν άνθρωπο-μήλο που του χαρίζονται φτερά από μια νεράιδα για να πετάξει μακριά και να βρει τη χαμένη μαμά του), γράφει κάποιος:

«Μακάρι να μπορούσα ακόμα να πω στη μαμά μου σ’ αγαπώ είκοσι εξήντα φορές. Πέταξε μακριά πριν από εννέα χρόνια. Οπότε, αν έχετε ακόμα μια μαμά που είναι στη ζωή σας, πείτε της σ’ αγαπώ είκοσι εξήντα φορές».

«Υπάρχει αυτή η τάση να ερμηνεύονται τα λόγια της με βαθύ τρόπο», λέει ο Σπένσερ ο οποίος επιλέγει να κρατήσει την κόρη του στην ανωνυμία. Ο ίδιος συμμετέχει σε αυτό το τρικ καθώς επιλέγει φράσεις από τις ιστορίες που πιστεύει ότι έχουν τη δυνατότητα να έχουν βαθύτερο νόημα και τις χρησιμοποιεί για ρεφρέν.

Στο χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τη γάτα, ο Άγιος Βασίλης απαντά στα αιτήματα λέγοντας: «Θα σου τα δώσω όλα». Παρακολουθώντας τον Σπένσερ να τραγουδάει αυτό, από καρδιάς, με τα κλειστά μάτια, είναι σαφές ότι, αν και αυτά είναι λόγια της κόρης του, στην πραγματικότητα τα λέει πίσω σε αυτήν

«Μακάρι να μπορούσα ακόμα να πω στη μαμά μου σ’ αγαπώ είκοσι εξήντα φορές. Πέταξε μακριά πριν από εννέα χρόνια. Οπότε, αν έχετε ακόμα μια μαμά που είναι στη ζωή σας, πείτε της σ’ αγαπώ είκοσι εξήντα φορές»

Δεν είναι το μόνο έξυπνο μουσικό του κόλπο. Ενώ οι ακροατές αρέσκονται να συγκρίνουν το έργο του με το yacht rock και άλλα μουσικά είδη της δεκαετίας του 1970, ο Σπένσερ λέει ότι οι επιρροές του είναι η τζαζ και η κλασική μουσική. «Στα μαθήματα θεωρίας μου, συχνά στρέφω την προσοχή στον Μπετόβεν. Μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή συγχορδιών στην ανάπτυξη μιας σονάτας κουβαλώντας μια θεαματική αλλαγή. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την ίδια τεχνική για τα προ-ρεφρέν και τις γέφυρες μου».

Τι λέει λοιπόν η στιχουργός για την επιτυχία; «Είναι ίσως λίγο απογοητευτικό» λέει γελώντας ο Σπένσερ. «Αλλά από όσο μπορώ να καταλάβω, δεν την νοιάζει καθόλου. Ας πούμε απλώς ότι επικεντρώνεται περισσότερο στη διαδικασία παρά στο προϊόν».

Οπότε είναι μια αληθινή καλλιτέχνινδα; «Ακριβώς. Της έχω πει ότι 20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ακούσει τις ιστορίες της, αλλά αυτός δεν είναι και τόσο σημαντικός αριθμός για εκείνη. Ας το πούμε αλλιώς: νομίζει ότι είμαι επτά χρονών».

Το Regular Rabbit (Living Room Version) κυκλοφορεί σε πλατφόρμες streaming στις 17 Φεβρουαρίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Stream magazin
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Παρτάρα 16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση
Μαγεία 16.02.26

Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση

Η σειρά «The Simpsons» έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους από την πρώτη της προβολή στο FOX το 1989, μερικοί από τους οποίους είναι η Lady Gaga, η Μέριλ Στρίπ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
Ποιος θα το πίστευε 15.02.26

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή
«Δυσβάσταχτο» 15.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή

Αν ο διάσημος και υποθετικά εύπορος Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν μπορούσε να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, τι σημαίνει αυτό για τους άσημους καρκινοπαθείς στις ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το «μπουμ» των micro-weddings
Σε στενό κύκλο 15.02.26

Το «μπουμ» των micro-weddings

Λιγότεροι καλεσμένοι, μικρότερο κόστος και περισσότερη αυθεντικότητα στη νέα παγκόσμια τάση που κερδίζει ολοένα και περισσότερα ζευγάρια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
«Είναι σαν κηδεία» 16.02.26

Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα η περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» της Ιταλίας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η βραχώδης δομή που χρησίμευε ως φόντο για αμέτρητες προτάσεις γάμου εξαφανίστηκε στην Αδριατική μετά από καταιγίδα που ξέσπασε στην Ιταλία

Σύνταξη
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
Αίτημα δήμου Καισαριανής 16.02.26

Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τις φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»
Ουγγαρία 16.02.26

Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ταξίδεψε στην Ευρώπη επισκεπτόμενος συντηρητικούς ηγέτες που διατηρούν θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά
Κόσμος 16.02.26

Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά

Το 2024, ένας Νορβηγός ερευνητής που δεν πίστευε ότι τα όπλα παλμικής ενέργειας θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατασκεύασε μια συσκευή, τη δοκίμασε στον εαυτό του και πείστηκε...

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Euroleague 16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Παρτάρα 16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο
Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας 16.02.26

Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει και η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου, με την κακοκαιρία να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου

Σύνταξη
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
Επικαιρότητα 16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους
Μια άποψη 16.02.26

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Είχαμε BDSM σεξ, προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενα ζελέ ψαριών, φαλλικό ντεκουπάζ, σπαραγμό κορσέδων. Ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times περιγράφοντας την σινέ εμπειρία του με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media
Ψηφιακή εποχή 16.02.26

Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media

Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προτείνουν περιορισμούς στα social media, λόγω της απογοήτευσης από την αργή εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Πολιτική 16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης – Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών - Τα επόμενα βήματα

Εκκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών που αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί στην Καισαριανή - «Οι εικόνες θα πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, εφόσον είναι γνήσιες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο