Μωρό φοράει γυαλιά και βλέπει για πρώτη φορά καθαρά τους γονείς του – Η συγκινητική αντίδρασή του

Μια μοναδική στιγμή με πρωταγωνιστή ένα μωρό έχει γίνει viral στα social media. O μικρούλης είχε προβλήματα όρασης και μέχρι τώρα έβλεπε θολά. Έτσι, χρειάστηκε να φορέσει γυαλιά.

Στο βίντεο, που δημοσίευσε ο πατέρας του, φαίνεται να δοκιμάζει τα γυαλιά για πρώτη φορά και η αντίδρασή του είναι συγκινητική. Αρχικά, απορεί αλλά στη συνέχεια ένα πλατύ χαμόγελο φωτίζει το προσωπάκι του.

Για πρώτη φορά βλέπει καθαρά τους γονείς του και τα μάτια του ανοίγουν διάπλατα από χαρά. Φαίνεται να ανακαλύπτει έναν καινούργιο κόσμο, έναν κόσμο που μέχρι τώρα του ήταν κρυμμένος.

Το βίντεο μετρά πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από τους χρήστες, οι οποίοι αναφέρουν πόσο χαριτωμένο είναι ενώ άλλοι αναρωτιούνται πώς οι γονείς κατάλαβαν ότι δεν βλέπει, αφού είναι ακόμα πολύ μικρό για να μιλήσει και να εκφραστεί.

«Αυτή η στιγμή είναι ανεκτίμητη», «Είναι χαριτωμένο και λυπηρό ταυτόχρονα», «Τη συγκινητική στιγμή», «Νομίζω ότι αυτό το αξιολάτρευτο αγοράκι μόλις ερωτεύτηκε τη ζωή και αυτό επειδή μόλις άρχισε να βλέπει τον κόσμο λίγο διαφορετικά», είναι μόνο κάποια από τα σχόλια των χρηστών.

The special moment when a baby starts to see everything clearly for the first time ..🤓

pic.twitter.com/Jf3vnDOa5n

