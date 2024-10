Γιατί τόσες πολλές γυναίκες φορούν τεράστια γυαλιά οράσεως;

«Ξαφνικά, τόσοι πολλοί άνθρωποι που γνωρίζω φαίνεται να αντιγράφουν τον Mr. Magoo. Είναι απλά μια τάση ή κάτι πιο σημαντικό;» ρωτάει η Sam από τη Νέα Υόρκη τη fashion guru των New York Times και αυτή απαντάει:

«Δεν πρόκειται για τάση, και δεν πρέπει να σκέφτεσαι τον Mr Magoo, αλλά την Έντνα Μοντ από την ταινία «Οι Απίθανοι». Αυτή είναι η αναφορά στη μόδα εδώ.

»Για να μην αναφέρουμε την Carrie Donovan, την fashion editor στους New York Times που απαθανατίστηκε στις διαφημίσεις του Old Navy τη δεκαετία του 1990, και την Jenna Lyons, την πρώην σχεδιάστρια της J. Crew και νυν Real Housewife of New York – εξαιρετικά επιδραστικές και οι δύο κάτοχοι γιγαντιαίων γυαλιών με μεγάλους σκελετούς.

»Μια ακόμα απόδειξη ότι αυτό το εντυπωσιακό στυλ δεν είναι ακριβώς ένα νέο θέαμα».

«Το να φοράτε τέτοια γυαλιά είναι σαν να τραβάτε την προσοχή στα γυαλιά και σε όλα τα στερεότυπα που συνδέονται με αυτά, παρά στην αδυναμία που συνεπάγεται»

Τα γυαλιά δε θεωρούνται cool

«Όσο για τον λόγο που αυτό το στυλ είναι τόσο δημοφιλές, έχει να κάνει με την εμφάνιση φυσικά, αλλά έχει επίσης να κάνει πολύ με την αυτοεικόνα και τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο σε διάφορα στάδια της ζωής μας» συνεχίζει η Vanessa, η γνωστή fashion guru των New York Times.

«Όπως επισήμανε η Jenna Lyons όταν τη ρώτησα γιατί υιοθέτησε το συγκεκριμένο αξεσουάρ σε μια εποχή που αρχίζουμε να αποκτούμε αίσθηση του στυλ – δηλαδή στο λύκειο – και τα γυαλιά δεν θεωρούνται cool. Πράγματι, θεωρούνται το αντίθετο.

»Έτσι, οι περισσότεροι έφηβοι επιλέγουν αντ’ αυτού τους φακούς επαφής. Μόνο αργότερα, όταν μπαίνουν στο παιχνίδι ζητήματα όπως η ευκολία και τα επαγγελματικά στερεότυπα, τα γυαλιά αρχίζουν συχνά να αναδεικνύονται» εξηγεί η Vanessa.

Μπερδεύοντας τον κόσμο

«Το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει συχνά την ίδια εποχή, πάνω-κάτω, που οι άνθρωποι αρχίζουν να χρειάζονται γυαλιά ανάγνωσης είναι κάτι σαν σύμπτωση, αλλά μαζί τα δύο φαινόμενα πιθανώς εξηγούν γιατί σας φαίνεται ότι υπάρχει μια ηλικιακή έκρηξη στα μεγάλα γυαλιά.

»Ειδικά αν προσθέσετε και τον παράγοντα Andy Warhol» εξηγεί η Vanessa.

«Δηλαδή τη ρήση του καλλιτέχνη ότι φορούσε πλατινέ περούκα επειδή όταν το έκανε, όλοι πρόσεχαν το χρώμα των μαλλιών και όχι το γεγονός ότι δεν ήταν αληθινά. Ομοίως, όταν φοράτε μεγάλα γυαλιά με βαρύ σκελετό, οι άνθρωποι τείνουν να εστιάζουν στο στυλ περισσότερο από το γεγονός ότι η όρασή σας εξασθενεί. Το να φοράτε τέτοια γυαλιά είναι σαν να τραβάτε την προσοχή στα γυαλιά και σε όλα τα στερεότυπα που συνδέονται με αυτά, παρά στην αδυναμία που συνεπάγεται».

Όσο μεγαλύτερος ο σκελετός των γυαλιών τόσο πιο βαριά η γνώση

«Σημειώστε ότι οι εν λόγω συνειρμοί είναι διαφορετικοί από εκείνους που συνδέονται με τα γιγαντιαία γυαλιά ηλίου, επίσης ένα διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο όμως έχει τις ρίζες του στην αιώνια μυθολογία της Ζακλίν Κένεντι, της Όντρεϊ Χέπμπορν και των διασημοτήτων που κρύβονται από τους παπαράτσι – αν και τα βλέμματα δεν είναι άσχετα μεταξύ τους» παρατηρεί η Vanessa.

«Η Lyons μου είπε ότι έφτασε στο στυλ των γυαλιών της επειδή δεν της άρεσε ο τρόπος με τον οποίο τα πιο λεπτά σχέδια κάθονταν στο πρόσωπό της, οπότε μια μέρα απλώς έβγαλε τους φακούς από τα γυαλιά ηλίου της, τα πήγε στον οπτικό και ζήτησε να της βάλει διορθωτικούς. Ορίστε! Μια προσωπική υπογραφή στυλ γεννήθηκε.

»Παρόλα αυτά… στην οπτική των οπτικών, οι μεγα-φακοί με χοντρό σκελετό έχουν τη δική τους ιδιαίτερη θέση. Επικοινωνούν μια ορισμένη σοβαρότητα, γνώσεις και ακόμη και “σπασικλότητα”, αλλά με την καλή έννοια. Επίσης, κάτι λίγο παλιομοδίτικο. Με άλλα λόγια, αξίες που μπορεί να απορρίπτονται ως uncool στην εφηβεία, αλλά μπορούν να αποκτήσουν νέο νόημα στην ενήλικη ζωή» καταλήγει η fashion guru των New York Times.

*Με στοιχεία από nytimes.com