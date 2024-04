Ο οίκος Loewe βαρέθηκε να λέμε το όνομά του μονίμως λάθος

Ο ισπανικός οίκος μόδας δεν παίρνει τον εαυτό του πολύ στα σοβαρά εδώ, αλλά οι πρεσβευτές του εμπορικού σήματος και τα ρούχα του εξακολουθούν να είναι εντελώς επίκαιρα. Ο συνδυασμός χιούμορ και στυλ της χαρίζει τον τίτλος της καλύτερης διαφήμιση που είδαμε τελευταία.

Για άλλη μια φορά, η Loewe έχει αγκαλιάσει ένα τεράστιο ταλέντο για να πρωταγωνιστήσει στη διαφημιστική της καμπάνια. Πέρυσι, απέσπασε επαίνους για τη συμμετοχή της ηθοποιού Maggie Smith στην καμπάνια της προ-συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024. Τώρα, επιστράτευσε την Aubrey Plaza και τον Dan Levy.

Αυτό που κάνει το σποτ τόσο λαμπρό είναι ότι η μάρκα έδειξε πόσο συντονισμένη είναι με τον αγώνα των ανθρώπων να προφέρουν το όνομά της. Κάνοντάς το αυτό μέσω ενός ψεύτικου διαγωνισμού ορθογραφίας που εξελίσσεται μέσα στις δεκαετίες είναι μια ιδιοφυής κίνηση.

Με το να στηρίζεται στη σύγχυση, κερδίζει με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια, δείχνοντας την αστεία πλευρά της, ενώ παράλληλα βάζει μια για πάντα τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με το πώς στο καλό λέτε η Loewe

Πώς στο καλό λέγεται η Loewe

Οι δύο ηθοποιοί φαίνεται να έχουν εξαιρετική χημεία μεταξύ τους, ενώ το σενάριο του Levy είναι αιχμηρό. Ατάκες όπως «I’m gay as a maypole» (είμαι γκέι όσο δε φαντάζεσαι) και «This is vodka, I’m going to drink it soon» (αν είναι βότκα χρειάζομαι ένα ποτήρι) καθώς οι διαγωνιζόμενοι παλεύουν να συλλαβίσουν το Loewe αναδεικνύουν τον σαρκαστικό τόνο του σποτ.

Ακολουθώντας τους καιρούς

Η Loewe ιδρύθηκε το 1846 στη Μαδρίτη, είναι μια μάρκα με κληρονομιά και αυτή η διαφήμιση παρουσιάζει έξυπνα το πώς τα σχέδιά της έχουν εξελιχθεί με την πάροδο των χρόνων μέσα από το στυλ κάθε σκηνής που κινείται στο πέρασμα των αιώνων.

Ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η εμφάνιση και η στάση της απέναντι στην εποχή καθώς παρουσιάζει κάθε νέο χαρακτήρα, προσδίδει πραγματική ψυχαγωγία.

Δείτε το απολαυστικό σποτ

*Με στοιχεία από thedrum.com