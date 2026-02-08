Ένας σταρ των 80s γίνεται viral στο TikTok χάρη στην κόρη του

Η Lyric Medeiros μεγάλωσε ακούγοντας ότι ο πατέρας της ήταν κάποτε διάσημος, αλλά μόνο όταν μεγάλωσε κατάλαβε το πόσοι άνθρωποι χόρεψαν και τραγούδησαν τα κομμάτια του.

Ο πατέρας της, Glenn Medeiros, υπήρξε ένας ποπ σταρ στα τέλη της δεκαετίας του 1980, γνωστός για την επιτυχημένη διασκευή του «Nothing’s Gonna Change My Love for You» και το «She Ain’t Worth It» του 1990.

«Το επίθετο σου είναι Medeiros!»

Δεκαετίες μετά την αποχώρησή του από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Glenn ξανασυστήνεται στο κοινό χάρη στην Lyric, η οποία ανεβάζει βίντεο στο TikTok που εξιστορούν το παρελθόν και το παρόν του.

«Δεν είναι και η καλύτερη μου», είπε χαριτολογώντας ο Glenn, που σήμερα είναι 55 ετών, στο TODAY.com.

Η 24χρονη κόρη του συμφώνησε, προσθέτοντας: «Είναι σπάνιο να δέχεται ο μπαμπάς μου να γυρίσει ένα βίντεο μαζί μου, και τις περισσότερες φορές του ζητάω απλώς να σταθεί στο βίντεο ενώ εγώ προσθέτω έναν δημοφιλή ήχο ή κάτι τέτοιο».

Η χαρακτηριστική μπαλάντα του Glenn, που κυκλοφόρησε το 1987 όταν ήταν 16 ετών, γεννάει νοσταλγία στους ακροατές που την συνδέουν με σχολικούς χορούς.

Η Lyric είπε στο TODAY.com ότι δεν είχε καταλάβει πλήρως πόσο δημοφιλής ήταν ο πατέρας της μέχρι που οι άνθρωποι άρχισαν να σχολιάζουν το επώνυμό της.

«Θυμάμαι ενήλικες να έρχονται και να μου λένε: ‘Σε λένε Medeiros! Σαν τον Glenn Medeiros, τον τύπο που τραγούδησε εκείνο το ερωτικό τραγούδι!’», είπε, σημειώνοντας ότι πολλοί θαυμαστές θυμούνται ακόμη την εποχή που ήταν ο αγαπημένος τους καλλιτέχνης.

H μουσική

Για την Lyric, το να φέρει τον πατέρα της ξανά στο προσκήνιο δεν έχει τόσο να κάνει με την φήμη, όσο με το να μοιραστεί στιγμές που αντικατοπτρίζουν τη στενή σχέση τους και την κοινή τους αγάπη για τη μουσική.

Το 2023, η Lyric εμφανίστηκε στο American Idol, όπου είπε στο TODAY ότι η Kέιτι Πέρι «σηκώθηκε από τη θέση της και προσπάθησε να με ταρακουνήσει», χαρακτηρίζοντας την εκπομπή «μια απίστευτα ωραία εμπειρία».

*Με πληροφορίες από: People