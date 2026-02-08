magazin
Ένας σταρ των 80s γίνεται viral στο TikTok χάρη στην κόρη του
Viral 08 Φεβρουαρίου 2026, 23:30

Ένας σταρ των 80s γίνεται viral στο TikTok χάρη στην κόρη του

Δεκαετίες μετά την αποχώρησή του από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Glenn Medeiros ξανασυστήνεται στο κοινό χάρη στην Lyric, η οποία ανεβάζει βίντεο στο TikTok που εξιστορούν το παρελθόν του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Lyric Medeiros μεγάλωσε ακούγοντας ότι ο πατέρας της ήταν κάποτε διάσημος, αλλά μόνο όταν μεγάλωσε κατάλαβε το πόσοι άνθρωποι χόρεψαν και τραγούδησαν τα κομμάτια του.

Ο πατέρας της, Glenn Medeiros, υπήρξε ένας ποπ σταρ στα τέλη της δεκαετίας του 1980, γνωστός για την επιτυχημένη διασκευή του «Nothing’s Gonna Change My Love for You» και το «She Ain’t Worth It» του 1990.

«Το επίθετο σου είναι Medeiros!»

Δεκαετίες μετά την αποχώρησή του από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Glenn ξανασυστήνεται στο κοινό χάρη στην Lyric, η οποία ανεβάζει βίντεο στο TikTok που εξιστορούν το παρελθόν και το παρόν του.

«Δεν είναι και η καλύτερη μου», είπε χαριτολογώντας ο Glenn, που σήμερα είναι 55 ετών, στο TODAY.com.

YouTube thumbnail

Η 24χρονη κόρη του συμφώνησε, προσθέτοντας: «Είναι σπάνιο να δέχεται ο μπαμπάς μου να γυρίσει ένα βίντεο μαζί μου, και τις περισσότερες φορές του ζητάω απλώς να σταθεί στο βίντεο ενώ εγώ προσθέτω έναν δημοφιλή ήχο ή κάτι τέτοιο».

Η χαρακτηριστική μπαλάντα του Glenn, που κυκλοφόρησε το 1987 όταν ήταν 16 ετών, γεννάει νοσταλγία στους ακροατές που την συνδέουν με σχολικούς χορούς.

Η Lyric είπε στο TODAY.com ότι δεν είχε καταλάβει πλήρως πόσο δημοφιλής ήταν ο πατέρας της μέχρι που οι άνθρωποι άρχισαν να σχολιάζουν το επώνυμό της.

«Θυμάμαι ενήλικες να έρχονται και να μου λένε: ‘Σε λένε Medeiros! Σαν τον Glenn Medeiros, τον τύπο που τραγούδησε εκείνο το ερωτικό τραγούδι!’», είπε, σημειώνοντας ότι πολλοί θαυμαστές θυμούνται ακόμη την εποχή που ήταν ο αγαπημένος τους καλλιτέχνης.

@lyricmedeiros You guys have been asking for a “Nothing’s Gonna Change My Love For You” duet, so here it is! We hope you all enjoy! 🤗🌺 #hawaiigirl #nothingsgonnachangemyloveforyou #glennmedeiros #dad #loveyou! #MadewithKAContest #PerfectPrideMovement #fyp ♬ original sound – lyricmedeiros

H μουσική

Για την Lyric, το να φέρει τον πατέρα της ξανά στο προσκήνιο δεν έχει τόσο να κάνει με την φήμη, όσο με το να μοιραστεί στιγμές που αντικατοπτρίζουν τη στενή σχέση τους και την κοινή τους αγάπη για τη μουσική.

Το 2023, η Lyric εμφανίστηκε στο American Idol, όπου είπε στο TODAY ότι η Kέιτι Πέρι «σηκώθηκε από τη θέση της και προσπάθησε να με ταρακουνήσει», χαρακτηρίζοντας την εκπομπή «μια απίστευτα ωραία εμπειρία».

*Με πληροφορίες από: People

Wall Street
Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

Κόσμος
Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;
Πολιτική θέση 08.02.26

Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;

Καθώς αντιμετώπιζε το κρύο και μια μεγάλη χιονοθύελλα, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εμφανίστηκε με ένα μπουφάν Carhartt, ειδική παραγγελία για τον ίδιο, το οποίο σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της συζύγου του, Ράμα Ντουβάτζι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»
30 μείον 08.02.26

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου» θα πει η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Σύνταξη
Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
Βίντεο 08.02.26

Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της

Η Cardi B χάρισε άθελά της ένα viral στιγμιότυπο στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν επιχείρησε να κάνει lap dance σε ένα ρομπότ, με το μηχάνημα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει πάνω της

Σύνταξη
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μια υπενθύμιση 08.02.26

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Ιστορία ερτζιανών 07.02.26

Γιώργος Παπαστεφάνου - Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

«Ο Γιάννης Βόγλης μου ζήτησε δανεικά για να κολλήσει σε μια κοπέλα, την οποία και παντρεύτηκε» θα πει σε άλλο σημείο της πιο πρόσφατης συνέντευξής του ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Παπαστεφάνου.

Σύνταξη
Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Ένας φόρος τιμής στον Αρμάνι στα χρώματα της Ιταλίας
«Είσαι άψογη» 07.02.26

Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Ένας φόρος τιμής στον Αρμάνι στα χρώματα της Ιταλίας

Καθώς η φωτογραφία του αείμνηστου σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι εμφανίστηκε σε μια γιγαντιαία οθόνη, η ιταλική σημαία παρουσιάστηκε από μια τιμητική φρουρά και 60 μοντέλα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου
Νέο Μεξικό 07.02.26

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραπομπή του σε δίκη, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπόθεση που «δεν μπορεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, με Καρέρας – Εμπαπέ!

Η Βαλένθια άντεξε μέχρι το 64' απέναντι στη Ρεάλ, στο Μεστάγια, όχι όμως παραπάνω. Καρέρας (65') και Εμπαπέ (90+1') «λύτρωσαν» τη «βασίλισσα» η οποία νίκησε με 2-0 και πλησίασε ξανά στην κορυφή.

Σύνταξη
Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν
Ελλάδα 08.02.26

Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν

Ξαφνιάζουν οι αλλαγές που καταγράφονται στον χάρτη εγκληματικότητας στην Αττική, καθώς περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Παγκράτι εμφανίζουν πλέον περισσότερα περιστατικά από γειτονιές που θεωρούνταν μέχρι σήμερα πιο επιβαρυμένες.

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)

Ο Ιταλός αμυντικός έκανε πολύ σκληρό τάκλιν στον Αργεντίνο μέσο των πειραιωτών, αλλά ο Βέλγος διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης
Συνεργάτης της Ματσάδο 08.02.26

Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης

Μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, στενός συνεργάτης της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αποφυλακίστηκε την Κυριακή, ένα μήνα μετά την έναρξη αποφυλακίσεων πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες

Μεταξύ των νεκρών στην Τρίπολη του Λιβάνου είναι ένα παιδί και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
