Είχε βρει ένα κενό στο σύστημα πληρωμών για να διαμένει δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν σε πολυτελή ξενοδοχεία: η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός νεαρού χάκερ που διέμενε σε πολυτελή ξενοδοχεία πληρώνοντας αντί για 1.000 ευρώ τη διανυκτέρευση….ένα σεντ.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου από ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο

«Ο κυβερνοεγκληματίας» επέλεγε «την επιλογή πληρωμής μέσω μιας γνωστής διεθνούς πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών» και στη συνέχεια «τροποποιούσε τη διαδικασία επικύρωσης συναλλαγής, καταφέρνοντας έτσι να κάνει το σύστημα να εγκρίνει τη συναλλαγή αφού είχε καταθέσει μόνο ένα σεντ», εξήγησε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο 20χρονος χάκερ συνελήφθη στη Μαδρίτη

Ο 20χρονος Ισπανός συνελήφθη ενώ διέμενε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Μαδρίτη έχοντας κάνει κράτηση τεσσάρων διανυκτερεύσεων συνολικής αξίας 4.000 ευρώ, που είχε πληρώσει 10.000 φορές φτηνότερα.

Είχε διαμείνει στο ξενοδοχείο αυτό πολλές φορές, επιφέροντας «οικονομικές απώλειες άνω των 20.000 ευρώ», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Επιπλέον, ο ύποπτος, που φέρεται ότι είναι δράστης απάτης μέσω υπολογιστών, κατανάλωσε είδη από το μίνι μπαρ χωρίς στη συνέχεια να τα πληρώσει.

Η αστυνομία τόνισε ότι αυτή είναι «η πρώτη φορά που εντοπίζεται αυτός ο τρόπος δράσης».

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου από ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στον ιστότοπο κρατήσεων, η συναλλαγή φαινόταν να έχει καταγραφεί σωστά για το συνολικό ποσό της διαμονής, με τη συνήθη περιγραφή αγοράς, «ενώ στην πραγματικότητα, η πραγματική πληρωμή που έγινε ήταν μόνο ένα σεντ».

«Η παρατυπία δεν εντοπίστηκε αμέσως, αλλά ημέρες αργότερα, όταν η πλατφόρμα πληρωμών μετέφερε το πραγματικό ποσό που καταβλήθηκε — ένα σεντ ανά κράτηση — στην επηρεαζόμενη εταιρεία», διευκρίνισε η αστυνομία.