19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;
Viral 19 Φεβρουαρίου 2026, 13:50

Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;

Η εντυπωσιακή εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ στο ετήσιο γκαλά της Κίνας προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το πόσο κοντά βρίσκεται η στιγμή που οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια παραγωγή.

Οι εικόνες δεκάδων ανθρωποειδών ρομπότ να εκτελούν με απόλυτο συγχρονισμό κινήσεις κουνγκ φου, τούμπες και χορογραφίες στη σκηνή του ετήσιου τηλεοπτικού γκαλά για το Σεληνιακό Νέο Έτος, καθήλωσαν περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές.

Η επίδειξη της Unitree Robotics και άλλων κινεζικών εταιρειών όπως οι MagicLab και Noetix , ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα-ηχηρή δήλωση τεχνολογικής κυριαρχίας που προκαλεί δέος και ερωτηματικά στη Δύση σημειώνει ο The Guardian.

Η φετινή παρουσίαση σηματοδοτεί ένα εντυπωσιακό άλμα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή, όπου τα ρομπότ περιορίζονταν σε απλές κινήσεις.

Τα φετινά μοντέλα, όπως το G1 της Unitree, επέδειξαν αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν «σωματική νοημοσύνη» (physical intelligence), εκτελώντας σύνθετες ασκήσεις ισορροπίας και δυναμικές κινήσεις χωρίς καμία πτώση.

YouTube thumbnail

Το γεγονός ότι ορισμένα εξ αυτών, όπως τα ρομπότ της Noetix, συμμετείχαν ακόμη και σε κωμικά σκετς δίπλα σε ηθοποιούς, υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του Πεκίνου να εντάξει τα ανθρωποειδή στην καθημερινότητα, από τη βιομηχανική παραγωγή μέχρι τη φροντίδα στο σπίτι.

Παρά τον ενθουσιασμό, οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία. Ο Γκέοργκ Στίλερ, κορυφαίος αναλυτής στον τομέα του αυτοματισμού, επισημαίνει ότι η επιτυχία σε μια προγραμματισμένη χορογραφία δεν συνεπάγεται απαραίτητα βιομηχανική αξιοπιστία.

Τα ρομπότ εκπαιδεύονται χιλιάδες φορές για μια συγκεκριμένη ρουτίνα, όμως η λειτουργία τους σε ένα μη δομημένο περιβάλλον, όπως ένα εργοστάσιο ή ένας δρόμος, απαιτεί πολύ πιο εξελιγμένη αντίληψη του χώρου, τομέας στον οποίο η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε εμβρυακό στάδιο.

Η επίδειξη θεωρείται από πολλούς ως ένα καλοστημένο εργαλείο κρατικής προπαγάνδας που στοχεύει να θαμπώσει το διεθνές κοινό.

Η ρομποτική έχει αναδειχθεί σε πεδίο έντονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ Πεκίνου και όλων των άλλων και το παιχνίδι θα κριθεί στο γήπεδο

Made in China 2025 σε πλήρη ισχύ

Η έκρηξη του κλάδου υποστηρίζεται από ένα πρωτοφανή κρατικό μηχανισμό. Έως το τέλος του 2024, η Κίνα αριθμούσε ήδη 451.700 εγγεγραμμένες εταιρείες έξυπνης ρομποτικής, με το συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο να αγγίζει τα 6,44 τρισεκατομμύρια γουάν (περίπου 932 δισεκατομμύρια δολάρια).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Morgan Stanley, οι πωλήσεις ανθρωποειδών στην Κίνα αναμένεται να διπλασιαστούν το 2026, φτάνοντας τις 28.000 μονάδες.

Ο Έλον Μασκ έχει παραδεχθεί ότι ο σκληρότερος ανταγωνιστής της Tesla και του ρομπότ Optimus θα προέλθει από την Κίνα, περιγράφοντας τις κινεζικές εταιρείες ως εξαιρετικά αποτελεσματικές και επιθετικές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Morgan Stanley, οι πωλήσεις ανθρωποειδών στην Κίνα αναμένεται να διπλασιαστούν το 2026, φτάνοντας τις 28.000 μονάδες

YouTube thumbnail

Από τη φθηνή συναρμολόγηση στην έξυπνη παραγωγή

Η Μαρίνα Ζανγκ, καθηγήτρια τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, υποστηρίζει ότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση του κινεζικού οικονομικού μοντέλου.

Η ρομποτική αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μετάβαση από τη φθηνή εργασία στη «έξυπνη» παραγωγή υψηλής τεχνολογίας.

Καθώς η Κίνα ελέγχει πλέον το 90% της παγκόσμιας αγοράς ανθρωποειδών ρομπότ, η Δύση εκφράζει ανησυχίες για την εξάρτηση από κινεζικά συστήματα που έχουν ταυτόχρονα πολιτικές και στρατιωτικές εφαρμογές, καθιστώντας τον κλάδο πεδίο έντονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

Ενώ η Δύση επικεντρώνεται στο λογισμικό, η Κίνα επενδύει δισεκατομμύρια στο «σώμα» της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας ρομπότ που εκτελούν ακροβατικά και πολεμικές τέχνες με τρομακτική ακρίβεια και αυτό τρομάζει.

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς
Πυρά σε Γεωργιάδη 19.02.26

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς

«Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι 'όλα λειτουργούν'», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών
ΗΠΑ 19.02.26

Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών

Ένας φερόμενος ως εργαζόμενος στο Ράντσο Ζόρο δήλωσε ότι, με αντάλλαγμα ένα bitcoin, θα έδινε επτά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης με τον Έπσταϊν και τον τόπο όπου τάφηκαν δύο αλλοδαπές κοπέλες

Σύνταξη
Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας
Αυτοδιοίκηση 19.02.26

Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ανακοίνωσε την ύπαρξη σοβαρού και άμεσου κινδύνου αστάθειας και κατάρρευσης του πρανούς στο ρέμα Γιαμπουρλά.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη
Αντιπολίτευση 19.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη

«Είναι γνωστή σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η 'αριστεία' της Νέας Δημοκρατίας στα ψέματα και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Πρόσφατο επίτευγμα το ζήτημα του πληθωρισμού», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη
Είναι προφυλακισμένος 19.02.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη

Για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη προέκυψαν νέα στοιχεία από την έρευνα του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 19.02.26

Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της ΝΔ. Στάθηκε αιχμηρά απέναντι στο αφήγημα «Μητσοτάκη ή χάος» που προβάλλει το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο
«freedom.gov» 19.02.26

Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρονται να προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα VPN θα έφερνε νέες εντάσεις στη σχέση με την Ευρώπη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο
Champions League 19.02.26

Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο

Νοκ άουτ τέθηκε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς ο αρχηγός της Ίντερ τραυματίστηκε στη γάμπα στο ματς με την Μπόντο Γκλιμτ και οι νερατζούρι αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες
ΗΠΑ 19.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες

Τον Φεβρουάριο ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE έφτασε περίπου τις 68.000, αύξηση σχεδόν 75% σε σχέση με την περίοδο πριν την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία
Έρευνες σε εξέλιξη 19.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Έπσταϊν έλαβαν σήμερα μια πρωτοφανή τροπή για τα βρετανικά χρονικά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί
Κόσμος 19.02.26

Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί

Ο Τραμπ ενισχύει την αμερικανική ναυτική και αεροπορική δύναμη στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ρωσία ανακοίνωσαν κοινές ναυτικές ασκήσεις για «να αποτρέψουν οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
Όσα συζήτησαν 19.02.26

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και διευθυντή του γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος

Σύνταξη
Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»
Μπάσκετ 19.02.26

Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και μίλησε για την επιστροφή του, αλλά και τον στόχο της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Πολιτική 19.02.26

Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Διπλωματία 19.02.26

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφερόμενο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης που πρόκειται να λάβουν χώρα τις χαρακτηρίζει ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο – Πρέπει να καταβάλει πάνω από 60.000 ευρώ για να μείνει εκτός φυλακής
Κιβωτός του Κόσμου 19.02.26

Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο – Πρέπει να καταβάλει πάνω από 60.000 ευρώ για να μείνει εκτός φυλακής

Οι ποινές των υπόλοιπων κατηγορουμένων για όσα συνέβαιναν στην Κιβωτό του Κόσμου - Στις 18 Μαρτίου ο πατέρας Αντώνιος θα καθήσει ξανά στο εδώλιο για υποθέσεις ασέλγειας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
