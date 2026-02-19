Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;
Η εντυπωσιακή εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ στο ετήσιο γκαλά της Κίνας προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το πόσο κοντά βρίσκεται η στιγμή που οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια παραγωγή.
Οι εικόνες δεκάδων ανθρωποειδών ρομπότ να εκτελούν με απόλυτο συγχρονισμό κινήσεις κουνγκ φου, τούμπες και χορογραφίες στη σκηνή του ετήσιου τηλεοπτικού γκαλά για το Σεληνιακό Νέο Έτος, καθήλωσαν περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές.
Η επίδειξη της Unitree Robotics και άλλων κινεζικών εταιρειών όπως οι MagicLab και Noetix , ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα-ηχηρή δήλωση τεχνολογικής κυριαρχίας που προκαλεί δέος και ερωτηματικά στη Δύση σημειώνει ο The Guardian.
Η φετινή παρουσίαση σηματοδοτεί ένα εντυπωσιακό άλμα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή, όπου τα ρομπότ περιορίζονταν σε απλές κινήσεις.
Τα φετινά μοντέλα, όπως το G1 της Unitree, επέδειξαν αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν «σωματική νοημοσύνη» (physical intelligence), εκτελώντας σύνθετες ασκήσεις ισορροπίας και δυναμικές κινήσεις χωρίς καμία πτώση.
Το γεγονός ότι ορισμένα εξ αυτών, όπως τα ρομπότ της Noetix, συμμετείχαν ακόμη και σε κωμικά σκετς δίπλα σε ηθοποιούς, υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του Πεκίνου να εντάξει τα ανθρωποειδή στην καθημερινότητα, από τη βιομηχανική παραγωγή μέχρι τη φροντίδα στο σπίτι.
Παρά τον ενθουσιασμό, οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία. Ο Γκέοργκ Στίλερ, κορυφαίος αναλυτής στον τομέα του αυτοματισμού, επισημαίνει ότι η επιτυχία σε μια προγραμματισμένη χορογραφία δεν συνεπάγεται απαραίτητα βιομηχανική αξιοπιστία.
Τα ρομπότ εκπαιδεύονται χιλιάδες φορές για μια συγκεκριμένη ρουτίνα, όμως η λειτουργία τους σε ένα μη δομημένο περιβάλλον, όπως ένα εργοστάσιο ή ένας δρόμος, απαιτεί πολύ πιο εξελιγμένη αντίληψη του χώρου, τομέας στον οποίο η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε εμβρυακό στάδιο.
Η επίδειξη θεωρείται από πολλούς ως ένα καλοστημένο εργαλείο κρατικής προπαγάνδας που στοχεύει να θαμπώσει το διεθνές κοινό.
Η ρομποτική έχει αναδειχθεί σε πεδίο έντονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ Πεκίνου και όλων των άλλων και το παιχνίδι θα κριθεί στο γήπεδο
Made in China 2025 σε πλήρη ισχύ
Η έκρηξη του κλάδου υποστηρίζεται από ένα πρωτοφανή κρατικό μηχανισμό. Έως το τέλος του 2024, η Κίνα αριθμούσε ήδη 451.700 εγγεγραμμένες εταιρείες έξυπνης ρομποτικής, με το συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο να αγγίζει τα 6,44 τρισεκατομμύρια γουάν (περίπου 932 δισεκατομμύρια δολάρια).
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Morgan Stanley, οι πωλήσεις ανθρωποειδών στην Κίνα αναμένεται να διπλασιαστούν το 2026, φτάνοντας τις 28.000 μονάδες.
Ο Έλον Μασκ έχει παραδεχθεί ότι ο σκληρότερος ανταγωνιστής της Tesla και του ρομπότ Optimus θα προέλθει από την Κίνα, περιγράφοντας τις κινεζικές εταιρείες ως εξαιρετικά αποτελεσματικές και επιθετικές.
Από τη φθηνή συναρμολόγηση στην έξυπνη παραγωγή
Η Μαρίνα Ζανγκ, καθηγήτρια τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, υποστηρίζει ότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση του κινεζικού οικονομικού μοντέλου.
Η ρομποτική αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μετάβαση από τη φθηνή εργασία στη «έξυπνη» παραγωγή υψηλής τεχνολογίας.
Καθώς η Κίνα ελέγχει πλέον το 90% της παγκόσμιας αγοράς ανθρωποειδών ρομπότ, η Δύση εκφράζει ανησυχίες για την εξάρτηση από κινεζικά συστήματα που έχουν ταυτόχρονα πολιτικές και στρατιωτικές εφαρμογές, καθιστώντας τον κλάδο πεδίο έντονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού.
Ενώ η Δύση επικεντρώνεται στο λογισμικό, η Κίνα επενδύει δισεκατομμύρια στο «σώμα» της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας ρομπότ που εκτελούν ακροβατικά και πολεμικές τέχνες με τρομακτική ακρίβεια και αυτό τρομάζει.
