«Εξόρυσσε μωρό μου, εξόρυσσε»: Ο Coalie, η μασκότ του άνθρακα, έγινε το απόλυτο viral φιάσκο του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος αγαπάει τα ορυκτά καύσιμα και τον άνθρακα. Τόσο πολύ που επινόησε και σύστησε στο κοινό μια μασκότ. Kαι το όνομα αυτής; Μα και βέβαια, Coalie.

Επιστρατεύοντας ένα χαριτωμένο καρτούν για την προώθηση της βιομηχανίας άνθρακα τη στιγμή που ο κόσμος παλεύει με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ήταν ένα επικοινωνιακό τρικ που θα μπορούσε να είχε κερδίσει τις εντυπώσεις -αν δεν ήταν οδυνηρά τραγικό.

Ο χαριτωμένος χαρακτήρας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη για να ωραιοποιήσει το πιο ρυπογόνο ορυκτό καύσιμο έχει εξοργίσει τους περιβαλλοντολόγους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια κυνική προσπάθεια παραπληροφόρησης εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ.

Τον Coalie τον σύστησε στο κοινό ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ με ανάρτηση του στο Χ.

Παρουσιάζοντας τον χαρακτήρα ως τον νέο «πρεσβευτή» της ενεργειακής ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ και με σύνθημα Mine, Baby, Mine [Εξόρυσσε, Μωρό, Εξόρυσσε] η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια επιθετική στροφή προς τα ορυκτά καύσιμα, χρησιμοποιώντας εργαλεία μάρκετινγκ που στοχεύουν να καταστήσουν τον άνθρακα πιο οικείο και αποδεκτό στην κοινή γνώμη.

Επιμένοντας στην απροκάλυπτη προπαγάνδα της ατζέντας της με όρους μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται πως βρήκε ένα ασυνήθιστο όπλο στην προσπάθειά της να αναστήσει τη βιομηχανία εξόρυξης άνθρακα στο καρτούν σε σχήμα κομματιού άνθρακα που φέρει μεγάλα μάτια και είναι ντυμένο με μια κίτρινη στολή ανθρακωρύχου.

Η νέα μασκότ, εξοπλισμένη με κράνος, μπότες και γάντια, παρουσιάστηκε στο Χ ως μέρος της καμπάνιας του Λευκού Οίκου να αλλάξει την εικόνα του άνθρακα, παρά το γεγονός ότι παραμένει το πιο ρυπογόνο ορυκτό καύσιμο στον πλανήτη.

Οι ακτιβιστές για το κλίμα δεν άργησαν να αντιδράσουν, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία ως έναν από τους πιο «στυγνούς τρόπους προώθησης κακόβουλης προς το περιβάλλον ενέργειας που έχει δει ποτέ ο κόσμος».

«H επιλογή ενός χαμογελαστού καρτούν για να εκπροσωπήσει μια βιομηχανία που ευθύνεται για σοβαρά προβλήματα υγείας και την κλιματική κατάρρευση είναι άρρωστη» σχολιάζει στον The Guardian ο Τζούνιορ Γουοκ, ακτιβιστής στην οργάνωση Coal River Mountain Watch.

Η κριτική του εστιάζει στο γεγονός ότι η kawaii [ιαπωνικός όρος της ποπ κουλτούρας για κάθε τι χαριτωμένο] αισθητική του Coalie –που θυμίζει ιαπωνικούς χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων– στοχεύει να μειώσει τον φόβο που προκαλούν οι κίνδυνοι του άνθρακα, καθιστώντας τον λιγότερο απειλητικό στις νεότερες γενιές.

Παρά τις επικρίσεις, η κυβέρνηση υπεραμύνεται του Coalie, ο οποίος έχει οριστεί ως πρεσβευτής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Επιφανειακής Εξόρυξης και Αποκατάστασης (OSMRE).

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας δήλωσε ότι ο Coalie δεν είναι μια «διαφημιστική μασκότ», αλλά ένα «εκπαιδευτικό εργαλείο που βοηθά στην κατανόηση σύνθετων ζητημάτων», όπως η μετατροπή εγκαταλελειμμένων ορυχείων σε πάρκα και μονοπάτια αναψυχής.

Σύμφωνα με την επίσημη γραμμή, ο άνθρακας παραμένει μια κρίσιμη πηγή ενέργειας για τη χώρα και ο Coalie βοηθά στο να αναδειχθούν οι λύσεις που προσφέρει η υπεύθυνη διαχείριση και η αποκατάσταση των εδαφών.

Η εμφάνιση του Coalie δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με μια σειρά διαταγμάτων του προέδρου Τραμπ που στοχεύουν στην αναβίωση της βιομηχανίας άνθρακα.

Ο Τραμπ έχει ήδη υπογράψει εκτελεστικά διατάγματα για την ενίσχυση της εξόρυξης, έχει συμπεριλάβει τον άνθρακα στη λίστα των κρίσιμων ορυκτών για την εθνική ασφάλεια και έχει παγώσει το κλείσιμο μονάδων παραγωγής ενέργειας από άνθρακα.

Επιπλέον, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε περικοπές περιβαλλοντικών κανόνων, τους οποίους κατηγορεί για την παρακμή του κλάδου, παρά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων ότι η στροφή αυτή θέτει σε κίνδυνο τις παγκόσμιες προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ενώ ο Coalie συνεχίζει να «χαμογελά» από την ιστοσελίδα της OSMRE και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κλιματική κρίση εντείνεται και η κλιματική πολιτική υποχωρεί.

Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση ποντάρει στην ενεργειακή κυριαρχία και την οικονομική αναζωογόνηση των κοινοτήτων που βασίζονται στον άνθρακα. Από την άλλη, οι επικριτές επισημαίνουν ότι καμία μασκότ δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής κρίσης.

Ο Coalie έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα επικοινωνιακά φιάσκο της χρονιάς καθώς, αντί για την επιθυμητή αποδοχή, το χαριτωμένο καρτούν με το κράνος ανθρακωρύχου βρέθηκε στο στόχαστρο ενός παγκόσμιου κύματος χλεύης.

Ο Μπέργκαμ ίσως δεν φανταζόταν ότι η παρουσίαση του Coalie θα προκαλούσε μια τόσο μαζική και ειρωνική αντίδραση από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από memes και καυστικά σχόλια για τη μασκότ-σύμβολο μιας «αναχρονιστικής επικοινωνιακής πολιτικής που αδυνατεί να αντιληφθεί τις σύγχρονες περιβαλλοντικές ευαισθησίες».

Η πλειονότητα των χρηστών χρησιμοποίησαν το χιούμορ ως το πιο ισχυρό όπλο απέναντι στην κυβερνητική προπαγάνδα με αναρτήσεις που τρολάρουν τον Coalie ως πρωταγωνιστή σε σκηνικά περιβαλλοντικής καταστροφής ή δίνοντάς του κυνικές ατάκες που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της ρύπανσης.

Η σύγκριση με παλαιότερες, αποτυχημένες καμπάνιες δημοσίων σχέσεων ήταν αναπόφευκτη, με τον Coalie να θεωρείται ήδη το Clippy [ο διαβόητος χαρακτήρας-συνδετήρας του Microsoft Office που όλοι μίσησαν] της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων – ένας χαρακτήρας που κανείς δεν ζήτησε και όλοι λατρεύουν να ειρωνεύονται.

Eπικοινωνιολόγοι επισημαίνουν στο Mother Jones ότι το λάθος της κυβέρνησης Τραμπ ήταν η υποτίμηση της νοημοσύνης του κοινού. Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή είναι ορατή καθημερινά, η προσπάθεια να παρουσιαστεί ο άνθρακας ως ένας χαμογελαστός φίλος μοιάζει όχι μόνο αναχρονιστική αλλά και προκλητική.

Το γεγονός ότι ο Coalie χρησιμοποιείται για να προωθήσει το σύνθημα της εξόρυξης ενίσχυσε επιπλέον την αίσθηση ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μια στροφή στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας όμως εργαλεία του μέλλοντος, κάτι που οδήγησε σε ένα αλλόκοτο και τελικά αποτυχημένο αποτέλεσμα.

Πέρα από το γέλιο και τα memes, η περίπτωση του Coalie αναδεικνύει τη βαθιά πόλωση στην αμερικανική κοινωνία σχετικά με την ενέργεια.

Ενώ οι υποστηρικτές του Τραμπ βλέπουν στον Coalie έναν ήρωα της εργατικής τάξης και της ενεργειακής ανεξαρτησίας, οι επικριτές του τον βλέπουν ως έναν «δούρειο ίππο» που σκοπό έχει να αποσπάσει την προσοχή από τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες που ξηλώνονται.

Συνεπώς η γελοιοποίηση της μασκότ είναι και μια μορφή πολιτικής διαμαρτυρίας στα χαρακώματα των SoMe.

