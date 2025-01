Λεμπρόν Τζέιμς: Έφηβος ετών… 40!

Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από τότε που ο Λεμπρόν Τζέιμς πέρασε το κατώφλι της 4ης δεκαετίας της ζωής του. Ο αειθαλής παίκτης των Λέικερς νιώθει το ίδιο ανταγωνιστικός όπως ήταν την πρώτη ημέρα που πάτησε παρκέ του ΝΒΑ το 2003. Φάνηκε άλλωστε αυτό περίτρανα το καλοκαίρι στο ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ στο Παρίσι. Έπαιζε κάθε παιχνίδι σαν ήταν τελικός.

Πριν από τέσσερις ημέρες έγινε πάλι πρωτοσέλιδο μετά το παιχνίδι των Λέικερς με τους Χοκς. Εκεί ο «Βασιλιάς» σημείωσε 30 πόντους και πέρασε στη σχετική λίστα τον μεγάλο Μάικλ Τζόρνταν. Ήταν το 563ο ματς του με τέτοια επίδοση, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε θέσει ο αστέρας των Μπουλς το 2003.

Ο Τζέιμς μετράει ήδη 1526 παιχνίδια κανονικής περιόδου και την 22η σεζόν του στο ΝΒΑ. Ο Τζόρνταν είχε καταγράψει το ρεκόρ στο 1072ο παιχνίδι στην 15η σεζόν της καριέρας του.

Μόλις δύο παίκτες μετρούν παιχνίδια 30+ πόντων αφού είχαν κλείσει τα 40 έτη τους. Ο Τζόρνταν (4) και ο Νοβίτσκι (1). Ο Τζέιμς έχει 2 μέσα σε πέντε ημέρες από τα γενέθλιά του.

Ένα μήνα νωρίτερα στην αναμέτρηση με τη Μινεσότα, ο Λεμπρόν ολοκλήρωσε με μόλις 10 πόντους. Και εδώ έρχεται ένα στατιστικό που πραγματικά εντυπωσιάζει. Η τελευταία φορά που ο Τζέιμς είχε μονοψήφιο αριθμό πόντων σε ένα ματς ήταν το μακρινό 2007. Σε παιχνίδι κανονικής περιόδου για να είμαστε ξεκάθαροι. Ήταν στη νίκη κόντρα στους Μπακς, έχοντας 3/13 σουτ και ολοκληρώνοντας με 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

