Η 19η αγωνιστική της Euroleague αποτελεί παρελθόν, με τις δύο ελληνικές ομάδες, να παίρνουν πολύ σημαντικές νίκες εντός και εκτός έδρας και να συνεχίζουν να βρίσκονται στο ρετιρέ της βαθμολογίας της διοργάνωσης. Πρώτα ο Ολυμπιακός, πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας και τη Zalgirio Arena, παίρνοντας ένα μεγάλο «διπλό» σε μια από τις πιο δύσκολες έδρες της λίγκας και παράλληλα πήρε τη νίκη νούμερο 13 για τη φετινή σεζόν, αλλά και την 4η συνεχόμενη.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Παναθηναϊκός έκανε «σκόνη και θρύψαλα» τη Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ και συνέχισε και εκείνος το θετικό του σερί, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες και βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 12-7, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής Ολυμπιακό και Μονακό.

Πώς όμως επηρέασαν αυτά τα αποτελέσματα, αλλά και τα υπόλοιπα της αγωνιστικής, τις πιθανότητες των ομάδων για την είσοδό τους στην τετράδα, στο top 6, αλλά και τα play-in. Η σελίδα «Figurei8ht» στο X, έβαλε κάτω τα δεδομένα και μας αναλύει τι προβλέπεται να συμβεί, χρησιμοποιώντας 10.000 διαφορετικά σενάρια.

📈🖇Projection to be in Playoffs as of R19 / 34@EuroLeague

Insights 👇

✅ Tier I: Olympiacos, Monaco, Panathinaikos with >60% to be Top 4⃣ (seeded direct to PO)

✅Crvena Zvezda climbed to 5th position after the 4 winning streak Vs solid teams with good net rating

❗ Paris is…

