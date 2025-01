Μυθικός Φουρνιέ για Λαρεντζάκη: «Είναι δύσκολο να παραμείνεις fit σε αυτή την ομάδα» (pic)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με σκορ 88-77 στη Θεσσαλονίκη, για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 12-1.

Η νίκη των «ερυθρόλευκων» συνοδεύτηκε με το καλύτερο γλύκισμα στα αποδυτήρια, τρίγωνα Πανοράματος, με τον Εβάν Φουρνιέ να φωτογραφίζει τον συμπαίκτη του, Γιαννούλη Λαρετζάκη, να απολαμβάνει ένα από τα εδέσματα της Θεσσαλονίκης.

Μετά τη λήξη του αγώνα ο Γάλλος φόργουορντ έκανε μία μυθική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».

Its hard to stay fit on this team🤣 pic.twitter.com/0xcn9yYmy3

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 4, 2025