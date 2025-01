Τις ευχές του για το 2025 έστειλε ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού με ανάρτησή του στα social media ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά και να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.

«Καλή χρονιά φίλοι μου. Εύχομαι σε όλους να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας το 2025», έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Εβάν Φουρνιέ, το οποίο συνόδευσε με μια φωτογραφία η οποία ανέφερε: «Κάθε πράξη που κάνεις είναι μια ψήφος για το είδος ανθρώπου που επιθυμείς να είσαι».

Happy new years my friend.

Wishing you all to be best version of yourselves in 2025. pic.twitter.com/2GTYD9NsQL

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 1, 2025