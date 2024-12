Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη της Euroleague (pic)

Έχοντας ξεπεράσει το 1/3 της σεζόν στη Euroleague ήδη μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποια δεδομένα και να έχουμε μια καλή εικόνα από το τι μπορούν και τι είναι ικανές να κάνουν ομάδες. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επιβεβαιώνουν τον τίτλο του φαβορί όντας ψηλά στη βαθμολογία και παλεύοντας για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Από την άλλη, οι εκπλήξεις δεν λείπουν για ακόμη μία σεζόν, με την Παρί όχι απλά να… τρελαίνει κόσμο, αλλά και να είναι στην κορυφή του ταμπλό με ρεκόρ 9-3 μαζί με τη Φενέρμπαχτσε. Τι πιθανότητες όμως δίνονται στις ομάδες για να πάνε στα πλέι οφ; Τι πιθανότητες δίνονται για το Final 4 τον τελικό και ποια είναι το μεγάλο φαβορί; Η σελίδα «Figurei8ht» έχει τις απαντήσεις.

Αρχικά αυτό που μας… καίει είναι να δούμε τι θα γίνει με το πλέι ιν και τα πλέι οφ. Σε πρώτη φάση όπως όλα δείχνουν τα παλέψουν η Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ζάλγκιρις Κάουνας και Αναντολού Έφες. Οι οποίες έχουν 33.1%, 36%, 35.2% και 33.7% αντίστοιχα για να τερματίσουν στις θέσεις 7-10. Εκτός μένουν οι Ερυθρός Αστέρας, Αρμάνι Μιλάνο, Μπασκόνια, Μακάμπι, Παρτίζαν, Βιλερμπάν, Βίρτους και Άλμπα.

Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τη πρώτη εξάδα η κορυφή ανήκει στην Παρί που έχει 81.3% να είναι στο Top 6. Έπειτα ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 76.3% πιθανότητες για εξάδα, ενώ στη συνέχεια έρχεται η Φενέρμπαχτσε που έχει 71.4% πιθανότητα. Τέταρτος είναι ο Παναθηναϊκός με 68.1% πιθανότητα,, ενώ ακολουθούν Μονακό και Μπάγερν Μονάχου με 64.1% και 44.8% πιθανότητες αντίστοιχα.

12.9pp 🇲🇨 Monaco @asmonaco_en

8.7pp 🇪🇸 Real Madrid @RMBaloncesto

9.3pp 🇱🇹 Zalgiris @bczalgiris

8.6pp 🇬🇷 Panathinaikos @Paobcgr#EuroLeague… pic.twitter.com/VZuT6Xjqoo

