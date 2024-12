Το Βελιγράδι θέλει τα τρία επόμενα Final Four της Euroleague!

Tην επιθυμία του, η Σερβία, και ειδικότερα το Βελιγράδι να αναλάβει τα τρία επόμενα Final Four της Euroleague εξέφρασε ο Γκόραν Γκρμπόβιτς σε δηλώσεις που παραχώρησε στην ιστοσελίδα «Mozzart Sports».

Ο διευθυντής της «Beogradska Arena» τόνισε πως είναι η μοναδική πόλη που επέβαλε έγκαιρα την υποψηφιότητά της για τη φιλοξενία της διοργάνωσης, ενώ επισήμανε βρίσκεται σε επαφές με το κράτος.

Οι δηλώσεις του Γκόραν Γκρμπόβιτς για το Final Four της Euroleague:

«Το Βελιγράδι είναι το μόνο που υπέβαλε έγκαιρα την αίτηση για τη διοργάνωση του Final Four της Euroleague. Πρέπει να ξεκινήσω χρονολογικά. Στο email της Beogradska Arena έφτασε μήνυμα από τη Euroleague σχετικά με τη διοργάνωση του Final Four για τα έτη 2025, 2026 και 2027. Σε κάθε περίπτωση, η Δημοκρατία της Σερβίας υποστηρίζει αυτό το εγχείρημα, όχι ο Δήμος του Βελιγραδίου. Είμαστε σε επαφή με το κράτος και εντός μιας ημέρας λάβαμε απάντηση ότι η Σερβία ενδιαφέρεται για τα τρία επόμενα Final Four.

Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία με την προοπτική να φιλοξενήσουμε ένα από τα επόμενα τρία Final Four καθώς αυτό επιτρέπει το καταστατικό. Αλλά, επειδή το Άμπου Ντάμπι θέλει να διοργανώσει τρία Final Four στη σειρά, έπρεπε να αλλάξει το καταστατικό. Τότε αποφασίσαμε κι εμείς ότι θα θέλαμε, ως μπασκετική πόλη και χώρα, να είμαστε διοργανωτές τρεις φορές στη σειρά».