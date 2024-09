Τα ρεκόρ που έγραψαν ιστορία στην πρεμιέρα του νέου Champions League

Καταιγίδα εντυπωσιακών ρεκόρ σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο σημειώθηκε στους έξι πρώτους αγώνες του νέου Champions League.

Το σκορ όχι μόνο της ημέρας αλλά και της διοργάνωσης από το 1992, πέτυχε η Μπάγερν συντρίβοντας με 9-2 την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Οι Βαυαροί έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Champions League (τελική φάση) που σημειώνει εννέα γκολ σε ένα ματς. Στα προκριματικά βέβαια, του 2011, η Ελσίνκι είχε συντρίψει με 10-0 την Μπάνγκορ Σίτι.

Η προηγούμενη ομάδα που είχε πετύχει τον ίδιο αριθμό τερμάτων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 24 Οκτωβρίου 1990 η Βασίλισσα είχε συντρίψει με 9-1 τη Σβαρόφσκι Τιρόλο για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Η Μπάγερν μετρά 21 σερί νίκες στο ντεμπούτο της σε κάθε σεζόν στο Champions League με τέρματα 60-7. Η τελευταία φορά που ηττήθηκε ήταν τη σεζόν 2002/2003 από τον Ντεπορτίβο Λα Κορούνια με 3-2 στο Μόναχο.

Διπλό ρεκόρ και για τον Χάρι Κέιν. Με τα τέσσερα γκολ που πέτυχε έφτασε τα 33 και έγινε ο κορυφαίος άγγλος σκόρερ στην ιστορία του Champions League, ενώ ταυτόχρονα έγινε ο πρώτος παίκτης που στέλνει τρεις φορές την μπάλα στα δίχτυα από τα 11 μέτρα σε ένα ματς.

Να σημειωθεί πάντως πως τέσσερα γκολ με την Μπάγερν έχουν πετύχει ακόμα ο Μάριο Γκόμεζ, ο Σερζ Γκνάμπρι και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Πρώτα βραβεύτηκε ως κορυφαίος παίκτης σε συμμετοχές (710) στην ιστορία της Μπάγερν και στη συνέχεια πέτυχε και νέο ρεκόρ.

Ο Τόμας Μίλερ αγωνίστηκε για 152η φορά με τη φανέλα των Βαυαρών στο Champions League και έσπασε το ρεκόρ του Τσάβι ως ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στη διοργάνωση με μία ομάδα.

Εντυπωσιακός και ο νεαρός Εντρίκ. Λίγες ώρες μετά την κοινοποίηση του γάμου του, ο βραζιλιάνος άσος της Ρεάλ πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Champions League κλέβοντας το ρεκόρ από τον μυθικό Ραούλ ως ο νεότερος σκόρερ της Βασίλισσας στη διοργάνωση.

Ο Εντρικ κατέρριψε το ρεκόρ σε ηλικία 18 ετών και 53 ημερών, ενώ ο Ραούλ είχε πετύχει το πρώτο του γκολ στην ηλικία των 18 ετών και 113 ημερών.

