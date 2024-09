Ο Χάρι Κέιν που κοντράρει τον Χάαλαντ και η ομαδάρα του Έμερι

Ποιος είναι ο πιο φορμαρισμένος σέντερ φορ αυτή την περίοδο στην Ευρώπη; Η απάντηση φαντάζει εύκολη αλλά πριν απαντήσετε σκεφτείτε πως δεν βάζει μόνο ο Έρλινγκ Χάαλαντ το ένα γκολ μετά το άλλο.

Ναι, ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι είναι σε φανταστική φόρμα, έχοντας πετύχει ήδη εννιά γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από τέσσερα παιχνίδια, αλλά υπάρχει και ο Χάρι Κέιν.

Ο διεθνής επιθετικός της Μπάγερν κοντράρει στα ίσια τον Νορβηγό άσο της πρωταθλήτριας Αγγλίας και επιβεβαίωσε την πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται και στην πρεμιέρα της Μπάγερν στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Άγγλος στράικερ πέτυχε τέσσερα γκολ στην εξωπραγματική νίκη των Βαυαρών επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ με 9-2 και βάζει… πλώρη για πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης από την πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ.

Harry Kane was top #UCL scorer last season with eight.

He’s already halfway to that tally after one game 🤯 pic.twitter.com/zAXP8pMfSO

— BBC Sport (@BBCSport) September 17, 2024