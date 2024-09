Ο Χάρι Κέιν γράφει ιστορία και… στοιχειώνει τα ρεκόρ των «λιονταριών»

Ο Χάρι Κέιν έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική καριέρα, με την φανέλα της Τότεναμ και της Μπάγερν και φυσικά και με αυτή της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

Ο διεθνής σέντερ φορ όμως δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο (μέχρι στιγμής) και πολλοί είναι αυτοί που λοιδορούν τον άσο των Βαυαρών για το συγκεκριμένο θέμαα αν και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο Άγγλος φορ ήταν ο πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη την περσινή χρονιά, με 36 γκολ σε 32 ματς και πήρε το «χρυσό» παπούτσι.

Ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται ένα χαμός με την αδυναμία του Κέιν να σηκώσει κάποιον τίτλο και πολλοί είναι αυτοί που τονίζουν πως την χρονιά που ο Άγγλος φορ πήρε μεταγραφή στην Μπάγερν, οι Βαυαροί έμειναν χωρίς τρόπαιο στην Γερμανία.

Αυτό όμως με το οποίο δεν τολμά να… γελάσει κανείς είναι οι επιδόσεις του 31χρονου σέντερ φορ στο σκοράρισμα με την φανέλα της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας κι αυτό διότι ο Κέιν είναι ασταμάτητος.

Ο διεθνής άσος έχει τρελάνει κόσμο με τον αριθμό των γκολ που έχει πετύχει με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας και δεν είναι φυσικά τυχαίο πως ο Κέιν είναι ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.

Ο επιθετικός της Μπάγερν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των «λιονταριών» στη νίκη επί της Φινλανδίας με 2-0 (αποτέλεσμα που βόλευε και την Εθνική μας ομάδα) καθώς σημείωσε και τα δύο τέρματα της αγγλικής ομάδας.

Έτσι ο Κέιν έφτασε, στην 100η του συμμετοχή με την φανέλα της Αγγλίας, τα 68 γκολ και είναι προφανώς ένας αριθμός που… ζαλίζει.

Παράλληλα όμως είναι και μια επίδοση που αν μη τι άλλο αποδεικνύει το πόσο μεγάλο σκόρερ είναι ο διεθνής στράικερ της Αγγλίας.

Ο Κέιν λοιπόν έχει καταφέρει σε εννιά χρόνια παρουσίας στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, να πετύχει 68 γκολ και φυσικά έχει μπροστά του έναν πολύ μεγάλο στόχο, να φτάσει τα 100 γκολ με την φανέλα των «λιονταριών».

Harry Kane scores his 67th and 68th England goal on his 100th cap 🦁 pic.twitter.com/cbcPPokM6x

— B/R Football (@brfootball) September 10, 2024