Το τελευταίο ταξίδι της Ελληνίδας αεροσυνοδού Μαρίας Παππά – «Ήταν χαρούμενη από το νέο κεφάλαιο στη ζωή της»

Για χρόνια έκανε αυτό που ονειρευόταν από παιδί και μέσα από τις φωτογραφίες που ανέβαζε στα social media, έδειχνε να το απολαμβάνει.

Η Μαρία Παππά ήταν στο αεροπλάνο που συνετρίβη νότια της Άγκυρας και σκοτώθηκε μαζί με τους υπόλοιπους επιβαίνοντες.

Στα 42 της χρόνια βρήκε τραγικό θάνατο -στην πρώτη της μάλιστα πτήση με το συγκεκριμένο jet όπως αποκάλυψε ο σύντροφός της μιλώντας στο in– μόλις δύο μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της.

Το προφίλ της Ελληνίδας αεροσυνοδού

Η 42χρονη Ελληνίδα εργαζόταν ως αεροσυνοδός από τότε που τελείωσε το σχολείο. Πρόσφατα, όπως λένε οι φίλοι της, είχε αλλάξει εταιρεία και ήταν χαρούμενη και από τις εργασιακές συνθήκες αλλά και από το νέο κεφάλαιο που άνοιγε στη ζωή της.

Η μοίρα όμως είχε διαφορετικά σχέδια για την άτυχη Μαρία Παππά που επέβαινε στη μοιραία πτήση που κατέπεσε νότια της Άγκυρας.

«Πολύ, πολύ καλό πλάσμα. Εγώ την ξέρω από την Ολυμπιακή που δουλεύαμε παλιά. Στον αέρα είναι πολλά χρόνια και έγινε το κακό. Δεν είχε και έδινε, πολλή δοτική. Έχει γυρίσει, γενικά έχει ζήσει στο εξωτερικό, έχει ξανάρθει (Ελλάδα)» ανέφερε μια συνάδελφός της.

Λάτρευε τα ύψη και τα ταξίδια. Όταν της το επέτρεπαν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις, καθόταν η ίδια σε μία από τις θέσεις των επιβατών για να βρεθεί σε μέρη που ήθελε να γνωρίσει.

«Πάρα πολύ καλή κοπέλα και ευγενική. Είναι σοκαριστικό αυτό» συμπλήρωσε ένας φίλος της 42χρονης.

Φίλοι και συνάδελφοί της λένε τα καλύτερα για εκείνη. Μία γυναίκα που ήξερε τι ήθελε να κάνει από παιδί, μία άψογη επαγγελματίας.

«Της άρεσαν πολύ τα ταξίδια, αλλά ήταν και πολύ σωστή στη δουλειά της. Αρχικά (εργαζόταν) ως αεροσυνοδός και μετά επειδή έκανε πολλά σεμινάρια και πάνω στη δουλειά της έκανε μαθήματα, έκανε εξετάσεις είχε πάρει και το δίπλωμα της προϊσταμένης» πρόσθεσε μια φίλη της Μαρίας Παππά.

Σε σοκ οι δικοί της άνθρωποι

Το πρόωρο τέλος στη ζωή της 42χρονης αεροσυνοδού, έχει σοκάρει τους δικούς της ανθρώπους. Όλοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν αυτό που έχει συμβεί. Το πώς έχασε τη ζωή της από τη μία στιγμή στην άλλη.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι μέσα στις γιορτές θα τη δω» συμπλήρωσε η φίλη της άτυχης αεροσυνοδού.

Αυτό που φοβόντουσαν οι δικοί της άνθρωποι, όταν έγινε γνωστό το αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία, επιβεβαιώθηκε όταν ανακοινώθηκε η λίστα των θυμάτων.

Για τη Μαρία, το ταξίδι στην Άγκυρα ήταν το τελευταίο.