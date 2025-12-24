Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους, που συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης κοντά στην Άγκυρα, θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα. Το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και άλλους αξιωματούχους κατέπεσε λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό. Μεταξύ αυτών και η Ελληνίδα αεροσυνοδός, Μαρία Παππά. Συνολικά οι νεκροί είναι οκτώ. Η πενταμελής αντιπροσωπεία από τη Λιβύη και το τριμελές πλήρωμα.

Σε ανακοίνωσή του, μέσω Χ, ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, σημείωσε:

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα».

Examination of the cockpit voice recorder and flight data recorder to determine the cause of the Libyan plane’s crash will be carried out by a neutral country – Turkish Minister of Transport and Infrastructure Abdulkadir Uraloglu pic.twitter.com/jvLBW7geM6 — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 24, 2025

Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα πρώτα ευρήματα αναφορικά με την αεροπορική τραγωδία υποδεικνύουν τεχνική βλάβη και όχι δολιοφθορά.

Ο αρχηγός των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, θεωρούνταν ενωτική φυσιογνωμία στη διχασμένη πολιτικά Λιβύη.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων είχε πάει στην Άγκυρα για αυθημερόν επίσκεψη. Συναντήθηκε με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Μία μέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες από τις 2 Ιανουαρίου 2026 η παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

Εθνικό πένθος

Οι αρχές στη Λιβύη κήρυξαν εθνικό πένθος στη χώρα, μετά τον θάνατο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ-Χαντάντ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε συλλυπητήρια για τους θανάτους των επιβαινόντων στο αεροπλάνο. Σε συνεδρίαση κομματικών ηγετικών στελεχών του Κόμματος Ευημερίας και Ανάπτυξης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε:

«Προσεύχομαι για το έλεος του Αλλάχ στην αντιπροσωπεία της Λιβύης με επικεφαλής τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Μοχάμεντ Αλί αλ-Χαντάντ, και το πλήρωμα του αεροσκάφους που μαρτύρησαν στο αεροπορικό δυστύχημα ενώ βρίσκονταν εν πλω από την Άγκυρα προς την Τρίπολη χθες. Προσεύχομαι ο Αλλάχ να τους χαρίσει το έλεός Του, να φέρει ειρήνη στις ψυχές τους και να τους δεχτεί στον Παράδεισο».

President Recep Tayyip Erdoğan spoke at AK Party’s extended provincial heads meeting: «I pray for Allah’s mercy upon the Libyan delegation led by Chief of the General Staff General Mohamed Ali Al Haddad and the aircraft crew who were martyred in the plane crash while en route… pic.twitter.com/1ZKQg3kwfF — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) December 24, 2025

Επίσης, εξέφρασε «τα συλλυπητήριά του στον αδελφό λιβυκό λαό, στις λιβυκές ένοπλες δυνάμεις και την κυβέρνηση και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου εκ μέρους της χώρας μου και του έθνους μου. Έχει ξεκινήσει η απαραίτητη έρευνα για αυτό το τραγικό περιστατικό που μας έχει λυπήσει βαθιά. Ενημερώσεις για την πρόοδό του θα παρέχονται από τα αρμόδια υπουργεία μας».

Ποια ήταν η Μαρία Παππά

Η Μαρία Παππά, η αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της κατά τη συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε τους Λίβυους αξιωματούχους του στρατού, έκανε αυτό το επάγγελμα από τότε που τελείωσε το σχολείο.

Στο Mega μίλησαν δύο φίλοι της. Η Μαρία Παππά μόλις πριν από δύο μήνες είχε χάσει τη μητέρα της από καρκίνο. Περιγράφουν έναν πολύ καλό και ευγενικό άνθρωπο, πολύ δοτικό που επέλεξε αυτό το επάγγελμα γιατί αγαπούσε τα ταξίδια. Ταξίδευε και η ίδια πολύ εκτός δουλειάς.