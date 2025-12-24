Ηλεκτρική βλάβη παρουσίασε το ιδιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη στην Τουρκία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες μεταξύ αυτών και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Σε δήλωσή του στο Al Jazeera, Τούρκος αξιωματούχος ανέφερε ότι «οι αρχικές αναφορές από την έρευνα αποκλείουν οποιαδήποτε υπονόμευση του αεροσκάφους του αρχηγού του λιβυκού στρατού».

Son günlerde Ankara’ya kadar sessiz sedasız gelebilen İHA’lar, karadenizde gemilerin vurulması aslında büyük bir güvenlik açığının göstergesidir. Şimdi ise #Libya Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın ve ekibinin içinde bulunduğu jet Haymana’da “düştü.”… pic.twitter.com/EQlNox70rT — Fatih Erşahin (@FatihErsahin_) December 23, 2025



Το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 20:10 με 5 επιβάτες και η επικοινωνία με αυτό διακόπηκε στις 20:52.

Στις 20:33, το αεροσκάφος ανέφερε τεχνική βλάβη και εξέπεμψε SOS ζητώντας επείγουσα προσγείωση. Το αεροπλάνο οδηγήθηκε ξανά προς το αεροδρόμιο Εσένμπογκα και άρχισαν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την προσγείωση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της καθόδου, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και χάθηκε η επικοινωνία. Έπειτα από έρευνες από ομάδες του υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης, βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν επί τόπου, σε απόσταση 2 χλμ από το χωριό Κεσίκαβακ στην περιοχή Χάιμανα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

🚨 Libya’s Tripoli-based government confirms death of army chief, 4 aides after their plane lost contact over Ankara countryside ◾ Wreckage of Tripoli-bound private jet carrying Libyan army chief is found south of Haymana near Ankara ✈︎ Falcon 50 jet loses contact after… pic.twitter.com/vTkLs8SLiB — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

🚨 Wreckage of Libya-bound private jet carrying Libyan army chief that departed Ankara has been found in Ankara’s Haymana district: Turkish interior minister https://t.co/rNv8JOpyfr pic.twitter.com/uejNIaPwdR — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες περιοίκων και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu, κατά τη συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε έκρηξη.

🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport ✈ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-Αλ Χαντάντ, νεκροί από τη συντριβή είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας Παραγωγής Στρατιωτικού Υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Τον θάνατο του στρατηγού και όλων των επιβαινόντων επιβεβαίωσε η κυβέρνηση της Τρίπολης.

Τριήμερο εθνικό πένθος

Η Λιβύη κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, μετά τον θάνατο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, και τεσσάρων ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων στο αεροπορικό δυστύχημα.

Σε ανακοίνωσή της, η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες θα κυματίζουν οι σημαίες μεσίστιες, ενώ οι επίσημες τελετές και εορτασμοί θα ανασταλούν.

«Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη βαθύτατη συμπάθεια προς τις οικογένειες των εκλιπόντων και τους συναδέλφους τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, προσευχόμενη να τους χαρίσει ο Παντοδύναμος Θεός το έλεός Του και να αναπαύσει τις ψυχές τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να αποστείλει επίσημη αντιπροσωπεία στην Άγκυρα, προκειμένου να συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές και να εξετάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος.